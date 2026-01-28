Trump acusa al alcalde de Minneapolis de estar "jugando con fuego" tras negarse a aplicar las leyes migratorias federales

Publicado por Carlos Dominguez 28 de enero, 2026

El presidente Donald Trump acusó este miércoles al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de estar "jugando con fuego" al rechazar la aplicación de las leyes migratorias federales, en un contexto de gran tensión en la ciudad tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales de inmigración.

"Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que 'Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración'. Esto fue después de haber tenido una muy buena conversación con él", escribió el presidente en su plataforma Truth Social.

"¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está JUGANDO CON FUEGO?", añadió.

En un mensaje publicado en X, el alcalde de la ciudad respondió al presidente defendiendo que la labor de la policía local es proteger a la comunidad, no hacer cumplir las leyes migratorias federales.

"La labor de nuestra policía es mantener a la gente a salvo, no hacer cumplir las leyes migratorias federales. Quiero que prevengan homicidios, no que persigan a un padre trabajador que contribuye a Minneapolis y es de Ecuador...", escribió Frey.

Las autoridades de Minnesota se rebelan

Antes de las declaraciones del alcalde demócrata, el presidente señaló el martes que su Gobierno buscará "desescalar un poco" la tensión tras el segundo tiroteo mortal de un ciudadano estadounidense durante un operativo de inmigración en Minnesota.

Sus comentarios, realizados en una entrevista con Fox News, llegaron después de que su principal encargado de asuntos fronterizos, Tom Homan, se desplazara a Minneapolis para reunirse con autoridades locales y estatales en medio del creciente cuestionamiento a las operaciones federales de inmigración en la ciudad.

Trump dijo que Homan se reunió el mismo martes con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con Jacob Frey, en un esfuerzo por estabilizar la situación sobre el terreno. No obstante, tras la reunión, el alcalde de Minneapolis afirmó que las operaciones federales de aplicación de la ley han generado "impactos negativos graves" en la ciudad y reiteró que "no aplicará las leyes migratorias federales".

"Compartí con el señor Homan los graves impactos negativos que esta operación ha tenido en Minneapolis y en las comunidades cercanas, así como la presión que ha ejercido sobre nuestros agentes de policía locales", escribió Frey en X.

"También dejé claro que Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes migratorias federales, y que seguiremos centrados en mantener a salvo a nuestros vecinos y nuestras calles", añadió.

Por su parte, El gobernador Walz compartió esas inquietudes, solicitando "investigaciones independientes" sobre los tiroteos realizados por agentes federales y pidiendo una "disminución sustancial" de la presencia de fuerzas federales en el estado.