Stephen Miller anuncia que investigarán si los agentes de inmigración infringieron el protocolo en Minneapolis

Publicado por Williams Perdomo 28 de enero, 2026

El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo a la AFP que la Administración está evaluando si los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, el sábado no siguieron "una guía clara" para "crear una barrera física entre los equipos de arresto y los disruptores".

"Estamos evaluando por qué el equipo de CBP puede no haber seguido ese protocolo", dijo Miller en un comunicado, aunque la Casa Blanca luego dijo que Miller se refería a una "orientación general" para los agentes de inmigración en Minnesota.

Mientras tanto, Trump le dijo a Fox News que la administración "iba a reducir un poco" sus operaciones en Minneapolis, y agregó que el plan no era una "retirada".

En ese sentido, el presidente reconoció que Gregory Bovino, un comandante de línea dura de la Patrulla Fronteriza, quien ahora se espera que abandone la ciudad, era "un tipo bastante peculiar", cuya presencia podría no haber ayudado a mejorar la situación.

Por su parte, el gobernador Tim Walz se reunió con Tom Homan. El encuentro se dio tras días de polémica en torno a la muerte del civil Alex Jeffrey Pretti durante una operación federal, el gobernador de Minnesota recibió al 'zar fronterizo' de la Administración Trump.

Según informaron desde la oficina de Walz, quien recientemente anunció que no buscaría un tercer mandato en 2026, el encuentro fue positivo y ambos acordaron entablar un "diálogo continuo" para bajar las tensiones entre la Casa Blanca y el North Star State.