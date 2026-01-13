Lo que el difunto y gran Bernard Lewis sabía sobre Jomeini

12 de enero, 2026

En la antesala de la Revolución Islámica de 1979 en Irán, hubo un esfuerzo concertado por parte de las élites occidentales para presentar al ayatolá Ruholá Jomeini como un modelo de virtud. Ese era el clima del que estaba impregnado el entonces presidente Jimmy Carter cuando Jomeini regresó a su país tras 15 años de exilio en Francia.

En los días posteriores a su llegada el 1 de febrero de ese año, hubo una prisa por elogiarlo como el sustituto perfecto del depuesto Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Por ejemplo, durante una reunión con periodistas del New York Forum el 8 de febrero, el embajador de Carter ante la ONU, Andrew Young, calificó al islam como "una fuerza cultural vibrante en el mundo actual."

Atribuyendo la caída del Sha no a un exceso de modernización sino a la represión, afirmó que "Jomeini será algo así como un santo cuando superemos el pánico. Dentro de dos años, nuestras relaciones con Irán estarán bastante equilibradas."

Luego estaba James Bill, especialista en Irán en la Universidad de Texas y asesor de Carter, que dijo a Newsweek el 12 de febrero que Jomeini era un hombre de "integridad y honestidad impecables."

Y el profesor de derecho internacional Richard Falk, que un mes antes había viajado con el exfiscal general de EEUU Ramsey Clark en una "misión de investigación" a Irán y luego a Francia —donde se reunieron con el futuro jefe de la República Islámica— publicó un artículo de opinión en The New York Times el 16 de febrero titulado "Confiando en Jomeini".

En el artículo, Falk intentó desmentir a los escépticos de la idea de que el "hombre misterioso" era alguien a quien temer tanto los iraníes como Occidente.

"La descripción de él como fanático, reaccionario y portador de prejuicios burdos parece ciertamente y felizmente falsa", escribió Falk, concluyendo: "A pesar de la turbulencia, muchos iraníes no religiosos hablan de este periodo como 'la mejor hora del islam'. Habiendo creado un nuevo modelo de revolución popular, basado, en su mayor parte, en tácticas no violentas, Irán puede proporcionarnos un modelo de gobernanza humana desesperadamente necesario para un país del tercer mundo."

Menos de nueve meses después, con la bendición de Jomeini, 52 diplomáticos estadounidenses fueron tomados como rehenes en la embajada estadounidense en Teherán y retenidos durante 444 días. En retrospectiva, entonces, uno podría perdonar a Carter por haber sido engañado.

El difunto Bernard Lewis —reconocido orientalista multilingüe— no estaba de acuerdo en que Carter ni nadie tuviera excusa para ignorar la verdadera identidad y agenda de Jomeini. En una entrevista de 2010 que realicé con Lewis mientras investigaba para mi libro, To Hell in a Handbasket: Carter, Obama and the "Arab Spring", el profesor emérito de estudios del Cercano Oriente en la Universidad de Princeton describió su intento rechazado de aclarar la verdad.

"En 1978, se estaba hablando de esta figura, Jomeini, de la que no sabía nada", relató. "Así que hice lo que normalmente se hace en mi profesión: fui a la biblioteca de la universidad y lo busqué. Descubrí que era el autor de Gobierno Islámico [una colección de discursos que pronunció en Najaf, Irak, en 1970]. Y pensé: 'Bueno, esto es interesante. Podría darme una idea de lo que es ese hombre.'"

Lewis se llevó el volumen a casa y lo leyó de una sentada. Lo que reveló fue una filosofía de estado islámico, usando la retórica más dura posible para denunciar a los no musulmanes y llamando a la expansión de la ley Sharia por todo el mundo.

Decidiendo que había que hacer algo para exponer al ayatolá y sus intenciones, Lewis contactó con la entonces editora de opinión del New York Times, Charlotte Curtis, y se ofreció a escribir un artículo sobre lo que posteriormente se conocería como "El Pequeño Libro Verde".

"No, gracias", respondió ella. "No creo que a nuestros lectores les interese la obra de algún escritor persa."

Ya fuera por ignorancia sobre la importancia de la espera de Jomeini para tomar el control de Irán del Sha, o por la falta de deseo por parte del Times de reconocer que, por muy autoritario que fuera el gobernante del Sha, él era el epítome de la benevolencia comparado con su sucesor propuesto, no estaba claro.

Tampoco sorprendió a Lewis la actitud de Curtis, cuya visión de la prensa ya era—con razón—oscura. Pero sí le hizo recordar un intercambio que había tenido en la oficina de Pahlavi poco antes de la revolución.

"¿Por qué siguen atacándome?" estalló el sha en cuanto Lewis entró en la sala.

"¿A quién se refiere, Majestad?" preguntó Lewis.

"The New York Times, The Washington Post, The Times of London y Le Monde—las cuatro hermanas raras que bailan alrededor de la perdición de Occidente", dijo Pahlavi. "¿No entienden que soy el mejor amigo que tienes en esta parte del mundo?"

"Su Majestad", respondió Lewis, "debe entender que las políticas editoriales de estos periódicos se basan en principios marxistas."

"¿Qué quieres decir?" Pahlavi respondió incrédulo, ya que el comunismo no estaba en su lista de defectos de Occidente.

"No me refiero a Karl, sino a Groucho", bromeó Lewis.

Cuando el Sha se mostró desconcertado, Lewis le preguntó si conocía a Groucho Marx.

"Sí, claro", respondió, casi insultado por la sugerencia de que él, aficionado al cine americano, quizá no estuviera al día con Hollywood.

Lewis explicó: "¿Recuerdas cuando Groucho Marx dijo que no querría ser miembro de un club que le aceptara? Bueno, la postura de nuestros medios —como nuestra política exterior— es rechazar a cualquier gobierno que quiera nuestra amistad, y apaciguar y perseguir a nuestros enemigos."

Deja que esa representación te asimile. Durante casi 47 años, el régimen liderado por mulás ha estado subyugando brutalmente al pueblo iraní y aterrorizando el mundo a través de sanguinarios proxies islamistas, mientras que los apologistas "ilustrados" en Occidente no paran de suplicar negociar para llegar a La La Land.

Esto tiene sentido, ya que las clases parlanchinas y woke en realidad coinciden con el régimen iraní en que Estados Unidos es el "gran Satanás" y que Israel es el pequeño.

Por eso, el hecho de que el Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, sea tan abusivo con mujeres, gays y todos los demás "infieles" como su predecesor apenas ha sido noticia a lo largo de las décadas en las publicaciones lamentadas por el difunto Sha.

Incluso hoy, mientras valientes manifestantes de toda la República Islámica son masacrados sin piedad por los matones de la Guardia Revolucionaria Islámica, el Basij, la policía y el ejército, el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reciben la cobertura más negativa.

Esperemos que ambos líderes estén, para usar la expresión de Trump, "preparados y preparados" para otro enfrentamiento con los tiranos de Teherán, y no solo para destruir sus misiles balísticos.

