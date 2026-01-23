La Administración Trump formaliza la retirada de Estados Unidos de la OMS

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de enero, 2026

La Administración del presidente Donald Trump anunció este jueves haber completado formalmente la salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), marcando de esta manera el fin de un proceso de retirada que se extendió por un año. La decisión llega exactamente un año después de que el mandatario republicano firmara una orden ejecutiva para iniciar la separación del organismo internacional de salud. El anuncio fue realizado de manera conjunta por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Estado.

Según informó el medio ABC, un alto funcionario del HHS afirmó que la administración republicana concluyó que la OMS “se desvió de su misión principal y ha actuado en múltiples ocasiones en contra de los intereses de Estados Unidos en la protección del público estadounidense”.

Funcionarios federales de la salud han venido señalando como causa principal de la salida el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte de la organización, argumentando que la OMS tardó en declarar el brote como una emergencia sanitaria mundial. La Casa Blanca también ha criticado duramente al organismo por lo que describió como ataques injustos contra Trump, incluidas objeciones a su decisión temprana de restringir los viajes desde ciertos países.

Funcionarios del HHS también han venido expresando en los últimos meses preocupaciones sobre las disparidades en el financiamiento, señalando que países como China aportan menos recursos financieros que el gobierno estadounidense. De igual forma, dichos funcionarios han destaco que, pese a ser el mayor donante de la organización, Estados Unidos nunca ha tenido a un ciudadano estadounidense como director general de la OMS.

Según la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos aún adeuda más de 130 millones de dólares en compromisos pendientes. Funcionarios de la administración Trump han reconocido que aún existen asuntos sin resolver, tales la pérdida de acceso a datos sanitarios internacionales, que podrían servir como alerta temprana ante futuras pandemias.