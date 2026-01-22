La Administración Trump designa a Laura Dogu como jefa de su misión diplomática en Venezuela

Publicado por Víctor Mendoza 22 de enero, 2026

La Administración Trump nombró un nuevo jefe para la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. La noticia, confirmada por una fuente diplomática a la AFP, llega poco menos de tres semanas de la captura de Nicolás Maduro.

La página de la embajada de Estados Unidos muestra a Laura F. Dogu, ex embajadora en Nicaragua y Honduras, como la nueva encargada de negocios en Venezuela.

"También ha ejercido como Ministra Consejera en la Embajada de los Estados Unidos en Ciudad de México. La embajadora Dogu es funcionaria de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos con el rango de Ministra de Carrera", explica la embajada en su página oficial.

Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas después de la ampliamente cuestionada reivindicación de Maduro de ser reelegido en 2019, y desde entonces la embajada de Estados Unidos ha estado prácticamente desierta, salvo unos pocos empleados locales.

Sin embargo, John McNamara sirvió como encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, con sede en la vecina Colombia, desde el año pasado.

Un encargado de negocios encabeza una misión diplomática en ausencia de un embajador titular.