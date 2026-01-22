Venezuela: excarcelan al yerno de Edmundo González Urrutia

Publicado por Virginia Martínez 22 de enero, 2026

El régimen venezolano excarceló a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia. La excarcelación se dio luego de que su esposa asegurara que estaban siendo extorsionados para lograr su libertad.

Rafael Tudares está casado con la hija de Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. A pesar de que Nicolás Maduro se juramentó como presidente, la oposición mostró las actas electorales que dan a González Urrutia como ganador de la contienda con más del 65% de los votos.

Tudares fue luego detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos, y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El fallo fue calificado de "represalia" por González Urrutia.

"Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", escribió Mariana González.

"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año", añadió.