El activista antiisraelí Mahmoud Khalil podría ser deportado a Argelia

Publicado por Diane Hernández 22 de enero, 2026

El activista antiisraelí y pro palestino Mahmoud Khalil, exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, podría ser deportado a Argelia, poniendo fin a una prolongada batalla judicial sobre su estatus migratorio en Estados Unidos, según confirmaron funcionarios federales.

Khalil, de 31 años, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a comienzos del año pasado, en el marco de la ofensiva de la Administración del presidente Donald Trump contra las protestas antiisraelíes en campus universitarios. El Gobierno lo acusa de fraude en su solicitud de residencia permanente (green card) y de mantener posturas consideradas contrarias a los intereses de la política exterior estadounidense.

"Parece que irá a Argelia. Eso es lo que se piensa ahora mismo", declaró la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en una entrevista con NewsNation. "Es un recordatorio para quienes están en este país con una visa o una tarjeta verde: son huéspedes en este país; compórtense como tales. Es un privilegio, no un derecho, vivir o estudiar aquí", añadió.

-bb6_hGPHmY

Batalla judicial y revés para Khalil

Khalil, nacido en Siria y ciudadano argelino, es residente permanente legal en Estados Unidos, pero no ciudadano. Pasó cerca de tres meses detenido en una cárcel de inmigración en Luisiana.

En junio de 2025, un juez federal de Nueva Jersey ordenó su liberación al considerar que la base legal de su detención podría ser inconstitucional. Sin embargo, la semana pasada un tribunal federal de apelaciones revocó ese fallo, otorgando una victoria clave a la Casa Blanca y allanando el camino para su deportación.

El panel de tres jueces determinó que el caso debía avanzar primero dentro del sistema judicial de inmigración antes de que Khalil pudiera presentar una demanda civil.

Acusaciones y postura del activista Las autoridades federales han señalado a Khalil como simpatizante de Hamás, aunque él ha rechazado reiteradamente esas acusaciones. Durante una entrevista televisiva se negó a condenar explícitamente al grupo, lo que intensificó la polémica en torno a su caso.

​

​Khalil sostiene que su detención y el proceso de deportación son una represalia por su activismo.

Próximos pasos

No estaba claro de inmediato cuándo las autoridades federales procederán a su detención final y expulsión del país. Tras el fallo judicial, McLaughlin instó públicamente a Khalil a "autodeportarse" antes de ser arrestado nuevamente.

El caso ha generado protestas y divisiones políticas, y se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la política migratoria y de seguridad nacional de la actual Administración.