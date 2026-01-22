Un juez ordena redibujar el Distrito 11 de Nueva York, donde Trump ganó por más de 20 puntos en el 2024

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de enero, 2026

El juez en funciones de la Corte Suprema del estado de Nueva York, Jeffrey Pearlman, determinó este miércoles que el distrito congresional representado por la congresista republicana Nicole Malliotakis fue trazado en violación de la Constitución estatal y ordenó a las autoridades redibujar el mapa de cara a las elecciones de medio término de este año. Pealman, quien fue designado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, instruyó a la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos del estado a presentar un mapa congresional revisado antes del 6 de febrero.

El fallo representa una importante victoria legal para los demócratas luego de que varios votantes neoyorquinos interpusieran una demanda en octubre, en la que argumentaron que la configuración actual del Distrito Congresional 11 de Nueva York debilita de manera ilegal el poder de voto de varias minorías. “Los afroamericanos y latinos de Staten Island tienen menos oportunidades que otros miembros del electorado para elegir a un representante de su preferencia e influir en las elecciones en el Distrito Congresional 11 de Nueva York”, en violación de la Constitución del estado, alegaron los demandantes en el escrito judicial.

El distrito, el cual abarca Staten Island y partes del sur de Brooklyn, votó de forma contundente por el presidente Donald Trump en 2024, otorgándole una ventaja de más de 24 puntos. A pesar de esto, un nuevo mapa podría alterar el panorama político y brindar a los demócratas una oportunidad real de ganar el escaño. Aunque la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos es la encargada de diseñar los nuevos límites, cualquier propuesta debe ser finalmente aprobada por la Legislatura estatal, controlada por los demócratas.