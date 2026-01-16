Un juez federal autoriza la reanudación del proyecto eólico Empire Wind, el cual había sido bloqueado por la Administración Trump

De acuerdo con la información del propio proyecto, Empire Wind tendría la capacidad de abastecer de electricidad hasta a 500.000 viviendas, teniendo como foco principal el estado de Nueva York.Angela Weiss/AFP.

El juez de distrito Carl J. Nichols autorizó este jueves la reanudación de las obras de un importante parque eólico marino, en lo que representa el segundo fallo judicial reciente que frena los intentos de la Administración del presidente Donald Trump por bloquear este tipo de proyectos. Nichols, quien fue designado por el propio Donald Trump, determinó que la construcción del proyecto Empire Wind puede continuar mientras el tribunal analiza el fondo de la orden gubernamental que dispuso su suspensión. En su decisión, el juez federal cuestionó que el Gobierno no respondiera a argumentos clave presentados por la empresa en sus escritos judiciales, entre los que se incluye la acusación de que la administración republicana incumplió los procedimientos correspondientes.

El desarrollo pertenece a la compañía noruega Equinor. Su portavoz, David Schoetz, afirmó que la empresa recibió con satisfacción el fallo judicial y aseguró que esta continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades. De acuerdo con la información del propio proyecto, Empire Wind tendría la capacidad de abastecer de electricidad hasta a 500.000 viviendas, teniendo como foco principal el estado de Nueva York. Con la resolución judicial, el proyecto cuenta oficialmente con el permiso para que las obras se retomen mientras avanza el litigio principal contra la orden de suspensión emitida por la Administración Trump.

En diciembre, el Gobierno federal ordenó detener los trabajos de cinco parques eólicos marinos, argumentando razones de seguridad nacional, al asegurar que el movimiento de las aspas de los aerogeneradores podría interferir con sistemas de radar. Sin embargo, defensores de la energía eólica marina aseguran que esos argumentos de seguridad sirven como pretexto para frenar una fuente energética que Trump ha rechazado de forma reiterada.