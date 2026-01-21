Trump reafirma su plan de cheques de $2.000 a los estadounidenses y sugiere no necesitar la aprobación del Congreso para lograrlo

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de enero, 2026

El presidente Donald Trump reafirmó este martes su promesa de enviar cheques de “dividendo” arancelario de 2.000 dólares a la clase media estadounidense, enfatizando que dicha propuesta probablemente pueda ser implementada sin la aprobación del Congreso. “No creo que tengamos que pasar por el Congreso, pero ya sabes, lo averiguaremos”, dijo Trump al responder una pregunta de un reportero sobre si coincidía con el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien aseguró en diciembre que los cheques dependerían de lo que terminara ocurriendo en el Congreso y esperaba que el mandatario republicano presentara su propuesta formal ante el poder legislativo.

A lo largo de los últimos meses, varios miembros importantes del Partido Republicano llegaron a señalar que el Congreso debía autorizar los pagos para que Trump pudiera enviarlos. Uno de ellos fue el mismísimo secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien explicó el año pasado, durante una entrevista con Fox Business, que los cheques requerirían la aprobación del Congreso, asegurando que “necesitamos legislación para eso”. Asimismo, Bessent, quien es uno de los miembros más importantes de la actual administración republicana, había señalado previamente que los pagos “podrían adoptar muchas formas”, incluidos recortes de impuestos.

Durante la rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump sostuvo que los ingresos provenientes de los aranceles, los cuales llegaron a generar 289.000 millones de dólares en 2025, serían utilizados para emitir los cheques de dividendo y también para reducir la deuda nacional, la cual ascendía a 38,4 billones de dólares al 9 de enero. El presidente agregó que habría un límite de ingresos para recibir los cheques y señaló: “Creo que podemos hacer eso sin el Congreso”.