Trump conmemora el primer aniversario de su segundo mandato con balance desde la Casa Blanca: “Creo que Dios está muy orgulloso del trabajo que he hecho"

Publicado por Sabrina Martin 20 de enero, 2026

El presidente Donald Trump realizó el martes una aparición especial en la sala de prensa de la Casa Blanca con motivo del primer aniversario del inicio de su segundo mandato. La comparecencia tuvo un carácter poco habitual, ya que la última vez que el mandatario participó en una rueda de prensa en la sede presidencial fue el 27 de junio de 2025.

Desde el inicio de sus declaraciones, Trump puso el foco en el crimen y el fraude, mencionando de forma específica al estado de Minnesota. El presidente señaló que allí se han llevado a cabo detenciones de personas involucradas en delitos graves, entre ellos asesinatos y tráfico de drogas, y afirmó que se trata de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Durante la comparecencia, mostró fotografías de sospechosos arrestados y subrayó que estos casos se produjeron dentro de ese estado.

Un balance del primer año en el poder

En su intervención, Trump presentó un balance general del primer año de su segundo mandato. Para ilustrarlo, levantó un paquete de documentos que describió como una recopilación de logros alcanzados por su Administración. Aseguró que los resultados abarcan múltiples áreas y que, en su opinión, superan ampliamente los de cualquier otra Administración, especialmente en el ámbito militar y en la finalización de conflictos.

“Hemos hecho más que cualquier otra Administración con diferencia en términos militares, de acabar con guerras, de completar guerras. Nadie ha visto algo parecido”, aseguró.

El presidente afirmó que su Gobierno puso fin a lo que calificó como la estanflación heredada de la Administración anterior y sostuvo que el país atraviesa un periodo de fuerte crecimiento económico. Indicó que el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre se encamina a superar el 5% y destacó el desempeño del mercado bursátil y de los planes de jubilación.

Economía, comercio y empleo

Trump también se refirió a la firma del proyecto de ley conocido como One Big Beautiful Bill, al que atribuyó los mayores recortes de impuestos de la historia y una reducción del déficit presupuestario federal del 27% en un solo año. En materia comercial, señaló que el uso de aranceles permitió reducir el déficit comercial en un 77% y que se alcanzaron acuerdos para disminuir barreras a las exportaciones estadounidenses con países que concentran el 40% del comercio del país.

En el plano laboral, el mandatario contrastó los resultados de su Administración con los del Gobierno anterior, afirmando que todos los nuevos empleos creados bajo su mandato corresponden al sector privado.