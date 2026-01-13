Desde Detroit, Trump presenta un balance económico de su Administración: "logramos el cambio más fuerte y rápido en la historia de nuestro país"

Publicado por Sabrina Martin 13 de enero, 2026

El presidente Donald Trump pronunció este martes un discurso en el Detroit Economic Club centrado en la economía, luego de recorrer el Complejo River Rouge de Ford Motor Company en Dearborn, Michigan. El mandatario subió al escenario acompañado por la canción patriótica God Bless the USA, de Lee Greenwood, y fue recibido con una ovación de pie por los asistentes.

Durante su intervención, Trump destacó datos económicos y líneas de política que ha planteado recientemente, presentando el evento como un balance de sus primeros meses de Gobierno. Desde Michigan, un estado clave para la industria automotriz, afirmó que el crecimiento, la inversión y los ingresos están aumentando, mientras que la inflación ha sido contenida.

"Después de menos de 12 meses en el cargo, estoy de regreso en Michigan para informarles sobre el cambio económico más fuerte y rápido en la historia de nuestro país", dijo.

Manufactura y sector automotor

Trump hizo referencia a su visita a la planta de Ford, a la que describió como un símbolo histórico de la industria automotriz estadounidense. Señaló que, tras más de 100 años, la compañía sigue operando como una de las principales referencias de la manufactura nacional.

En ese contexto, reiteró que su Administración impuso un arancel del 25% a los automóviles extranjeros. Según indicó, esa medida ha impulsado más de 70.000 millones de dólares en nuevas inversiones en fábricas de automóviles dentro de Estados Unidos, con una parte significativa concentrada en Detroit.

Inflación, crecimiento y mercados



El presidente afirmó que la inflación subyacente de los últimos tres meses se sitúa en 1,6% y que el Producto Interno Bruto está superando las expectativas, con uno de los ritmos de crecimiento más rápidos en años. También señaló que el mercado bursátil se encuentra en su nivel más alto de la historia, con múltiples récords alcanzados desde su elección.

“El mercado de valores es ahora el MÁS ALTO de la historia, incluyendo 52 nuevos RÉCORDS DE TODOS LOS TIEMPOS establecidos desde la elección”, afirmó.

Trump contrastó estos resultados con la Administración anterior, asegurando que durante los cuatro años de Joe Biden se logró menos de un billón de dólares en nuevas inversiones en Estados Unidos, mientras que bajo su gestión se han anunciado compromisos por más de 18 billones de dólares provenientes de distintos países.

Salarios, consumo y vivienda

Durante el discurso, Trump sostuvo que los salarios han aumentado desde su llegada a la Casa Blanca, tras haber caído durante la presidencia de Biden. Mencionó incrementos específicos para trabajadores de la construcción, de fábricas y otros sectores, así como una reducción en los precios de la gasolina en el área de Detroit.

En materia de vivienda, reiteró su propuesta de prohibir que grandes inversores institucionales compren viviendas unifamiliares en todo el país. También destacó que la hipoteca promedio a 30 años cayó recientemente por debajo del 6%. Además, pidió a las compañías de tarjetas de crédito limitar las tasas de interés al 10% durante un año.