Líderes demócratas moderan su tono sobre el ICE tras alimentar la retórica contra los agentes

Publicado por Williams Perdomo 16 de enero, 2026

Varios líderes demócratas comenzaron a moderar su tono tras alimentar una retórica dura contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El caso más reciente y destacado es el del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien, ante el aumento de las protestas en la ciudad, hizo un llamado a la calma y a la paz esta semana.

La posición es un cambio radical de tono después de haber exigido días antes que agentes del ICE se fueran de la ciudad.

Durante una conferencia de prensa, tras un operativo en Minneapolis en el que un presunto inmigrante venezolano recibió un disparo en la pierna que, según las autoridades, habría emboscado al agente con una pala, el alcalde subrayó su compromiso de hacer todo lo posible por preservar la paz y evitar que la situación escale.

"Hago un llamado a la paz", declaró Frey a los periodistas. "Todos tenemos un papel que desempeñar en el logro de esa paz, y vamos a hacer todo lo posible por mantenerla".

En ese sentido, explicó que "actualmente, tenemos residentes que piden al muy limitado número de policías que luchen contra los agentes de ICE en la calle".

"No podemos estar en una situación en Estados Unidos donde dos entidades gubernamentales se enfrenten literalmente entre sí", agregó.

Además, señaló que, a su juicio, hay manifestantes que no están ayudando a que la situación se calme. Sin embargo, insistió en responsabilizar al Gobierno del presidente Donald Trump por la tensión en la ciudad. "No están ayudando a los inmigrantes indocumentados de nuestra ciudad. No están ayudando a quienes consideran este lugar su hogar".

Pero Frey no es el único demócrata en dar el paso. El gobernador de California, Gavin Newsom, también pareció matizar su discurso durante una entrevista con el comentarista conservador Ben Shapiro.

Shapiro criticó el lenguaje que el Gobierno de Newsom ha usado para referirse al tiroteo fatal de Renáe Good por parte de un oficial de ICE en Minneapolis. Principalmente, cuestionó que calificara el hecho como "terrorismo patrocinado por el estado".

“Su oficina de prensa tuiteó que se trataba de terrorismo patrocinado por el Estado (...) Nuestros oficiales de ICE obviamente no son terroristas”, dijo Shapiro en la entrevista reseñada por The New York Post.

"Sí, creo que es justo", asintió Newsom. El gobernador demócrata también dijo que "no estaba de acuerdo" con la abolición del ICE.

Entre tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, también pidió a los manifestantes no caer en la violencia al tiempo que señaló al presidente Trump: "Sé que estás enojado. Yo estoy enojado. Lo que Donald Trump quiere es violencia en las calles (...) Pero Minnesota seguirá siendo una isla de decencia, de justicia, de comunidad y de paz".