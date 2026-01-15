Irán afirma que no habrán ejecuciones inmediatas de los detenidos, mientras aumenta la represión
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, aseguró en la noche del miércoles que no se llevarán a cabo ejecuciones "ni hoy ni mañana", en medio de la creciente preocupación internacional por la represión a los manifestantes que marchan contra el régimen en el país.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aseguró en la noche del miércoles que no se llevarán a cabo ejecuciones "ni hoy ni mañana", en medio de la creciente preocupación internacional por la represión a los manifestantes que marchan contra el régimen en el país.
En declaraciones a la cadena estadounidense Fox News, Araqchi negó que exista un plan para aplicar la pena de muerte contra personas detenidas durante las recientes protestas, pese a anteriores anuncios de Teherán sobre la aceleración de los procesos judiciales.
Según el jefe de la diplomacia iraní, tras diez días de movilizaciones motivadas por la crisis económica, se registraron tres jornadas de violencia que atribuyó a una supuesta injerencia de Israel, pero afirmó que la situación ya se encuentra bajo control.
"No hay ningún plan para llevar a cabo ahorcamientos", sostuvo Araqchi durante la entrevista.
Mundo
Trump anuncia que el régimen iraní habría frenado las ejecuciones mientras crecen las manifestaciones
Luis Francisco Orozco
La posible ejecución de Erfan Soltani, un caso en la mira internacional
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado cautela. La ONG Hengaw, con sede en Noruega, informó que la ejecución de Erfan Soltani, un joven iraní de 26 años detenido durante las manifestaciones, fue aplazada a último momento. Aunque celebró la suspensión, la organización advirtió que su vida "sigue en grave peligro", citando testimonios de familiares.
Soltani debía ser ejecutado el miércoles, según Hengaw, que insistió en que persisten "preocupaciones serias y constantes" sobre su situación.
">
Mina Khani, a member of Hengaw, spoke with Germany’s public broadcasters ARD on the program Tagesschau about the ongoing killings in Iran as well as the situation of Erfan Soltani. She said that this type of violence by the Islamic Republic is not new and is well known in the… pic.twitter.com/Q7Zw2Vkp3d— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 14, 2026
La posición de EEUU frente a las ejecuciones
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con posibles acciones militares contra Irán debido a la represión interna, declaró recientemente que había recibido información "de buena fuente" indicando que "la matanza en Irán está disminuyendo o ya se ha detenido", indicó la AFP.
Horas más tarde, el poder judicial iraní salió al paso de las denuncias internacionales y negó que Erfan Soltani enfrente una condena a muerte. En un comunicado difundido por la televisión estatal, las autoridades judiciales señalaron que el joven (que se ha convertido en un símbolo de las protestas) se encuentra detenido en la ciudad de Karaj, cerca de Teherán, acusado de propaganda contra el sistema islámico y de actuar contra la seguridad nacional.
"El acusado no ha sido condenado a la pena capital", indicó el comunicado recogido por los medios, añadiendo que, incluso en caso de ser hallado culpable, la legislación prevé únicamente una pena de prisión, ya que "la pena de muerte no se aplica a este tipo de cargos".
Muertes, incomunicación y más de 10.000 detenidos
Un alto funcionario iraní reconoció por primera vez esta semana que alrededor de 2.000 personas han muerto durante las movilizaciones que sacuden al país desde hace dos semanas, en lo que constituye uno de los episodios de represión más letales de los últimos años en Irán. También se manejan cifras que superan los 10.000 detenidos.
Las autoridades impusieron restricciones severas a las comunicaciones, incluido un apagón casi total de internet en los últimos días, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos.