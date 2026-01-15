Irán afirma que no habrán ejecuciones inmediatas de los detenidos, mientras aumenta la represión

Publicado por Diane Hernández 15 de enero, 2026

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aseguró en la noche del miércoles que no se llevarán a cabo ejecuciones "ni hoy ni mañana", en medio de la creciente preocupación internacional por la represión a los manifestantes que marchan contra el régimen en el país.

En declaraciones a la cadena estadounidense Fox News, Araqchi negó que exista un plan para aplicar la pena de muerte contra personas detenidas durante las recientes protestas, pese a anteriores anuncios de Teherán sobre la aceleración de los procesos judiciales.

Según el jefe de la diplomacia iraní, tras diez días de movilizaciones motivadas por la crisis económica, se registraron tres jornadas de violencia que atribuyó a una supuesta injerencia de Israel, pero afirmó que la situación ya se encuentra bajo control.

"No hay ningún plan para llevar a cabo ahorcamientos", sostuvo Araqchi durante la entrevista.

La posible ejecución de Erfan Soltani, un caso en la mira internacional

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado cautela. La ONG Hengaw, con sede en Noruega, informó que la ejecución de Erfan Soltani, un joven iraní de 26 años detenido durante las manifestaciones, fue aplazada a último momento. Aunque celebró la suspensión, la organización advirtió que su vida "sigue en grave peligro", citando testimonios de familiares.

Soltani debía ser ejecutado el miércoles, según Hengaw, que insistió en que persisten "preocupaciones serias y constantes" sobre su situación.

La posición de EEUU frente a las ejecuciones

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con posibles acciones militares contra Irán debido a la represión interna, declaró recientemente que había recibido información "de buena fuente" indicando que "la matanza en Irán está disminuyendo o ya se ha detenido", indicó la AFP.

Horas más tarde, el poder judicial iraní salió al paso de las denuncias internacionales y negó que Erfan Soltani enfrente una condena a muerte. En un comunicado difundido por la televisión estatal, las autoridades judiciales señalaron que el joven (que se ha convertido en un símbolo de las protestas) se encuentra detenido en la ciudad de Karaj, cerca de Teherán, acusado de propaganda contra el sistema islámico y de actuar contra la seguridad nacional.

"El acusado no ha sido condenado a la pena capital", indicó el comunicado recogido por los medios, añadiendo que, incluso en caso de ser hallado culpable, la legislación prevé únicamente una pena de prisión, ya que "la pena de muerte no se aplica a este tipo de cargos".