Los republicanos del Senado bloquean una resolución que pretendía frenar las acciones militares de Trump sobre Venezuela

Publicado por Sabrina Martin 14 de enero, 2026

El Senado frenó este miércoles una resolución que habría obligado al presidente Donald Trump a solicitar la aprobación del Congreso antes de cualquier acción militar estadounidense relacionada con Venezuela. El bloqueo se produjo mediante una maniobra procedimental impulsada por el liderazgo republicano, que evitó que la iniciativa llegara a una votación final en el pleno.

La votación terminó empatada 50-50 después de que los senadores republicanos Josh Hawley, de Misuri, y Todd Young, de Indiana, cambiaran su postura y se sumaran al esfuerzo para impedir el avance de la medida. El empate fue resuelto por el vicepresidente JD Vance, en su rol constitucional como presidente del Senado, inclinando el resultado a favor de la posición republicana.

Cambio de postura tras presiones internas

Hawley y Young habían formado parte, la semana anterior, de un grupo de cinco republicanos que se unieron a todos los demócratas para permitir el avance de la resolución, la cual buscaba limitar los poderes bélicos del presidente. Aquella votación provocó una reacción pública del presidente Trump, quien criticó duramente a los senadores de su partido.

Tras ese episodio, funcionarios de la Casa Blanca y líderes republicanos intensificaron las gestiones para revertir los votos. El argumento central fue que las fuerzas estadounidenses ya no están operando en Venezuela y que la misión militar había concluido, por lo que la resolución carecía de relevancia práctica.

La carta de Risch y la respuesta de Rubio

El martes, el senador James R. Risch, republicano de Idaho y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, solicitó formalmente a la Casa Blanca que confirmara que la Operación Absolute Resolve había finalizado y que el personal militar estadounidense ya no participaba en hostilidades en Venezuela.

La respuesta llegó la mañana de este miércoles. En una carta, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la operación tuvo un alcance limitado y aseguró que actualmente no hay fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano. Rubio también indicó que cualquier acción militar futura que implicara hostilidades se realizaría conforme a la Constitución y con las notificaciones requeridas al Congreso bajo la Resolución de Poderes de Guerra.