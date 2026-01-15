Trump conversó por teléfono con Delcy Rodríguez: "Estamos logrando un progreso tremendo en Venezuela"

Publicado por Virginia Martínez 14 de enero, 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con la líder de facto chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que Washington describe como un avance significativo en la relación bilateral tras meses de tensiones.

La llamada fue descrita por el propio Trump como “larga” y “muy buena”, y se produjo en un momento de cambios significativos en el escenario venezolano y en la política estadounidense hacia Caracas.

"Estamos logrando un progreso tremendo", aseguró.

Temas estratégicos en la agenda



Según el mensaje difundido por Trump, durante la conversación se abordaron asuntos de interés estratégico para ambos países, incluidos el petróleo, los minerales, el comercio y la seguridad nacional. El presidente estadounidense destacó que Estados Unidos “se está llevando muy bien con Venezuela”, subrayando un tono optimista sobre el rumbo del diálogo.

Trump aprovechó la ocasión para proyectar una visión positiva sobre el futuro de la relación bilateral. “Esta asociación entre los Estados Unidos de América y Venezuela será espectacular PARA TODOS. ¡Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizá más que nunca antes!”, afirmó en su publicación.

Confirmación desde el entorno chavista

Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro también confirmó la comunicación. El diálogo fue descrito como respetuoso y productivo, con el objetivo de avanzar hacia una agenda de trabajo bilateral que genere beneficios mutuos.