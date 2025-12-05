Publicado por Israel Duro 5 de diciembre, 2025

La Casa Blanca ha presentado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional firmada por Donald Trump. En ella, el presidente enmarca las acciones emprendidas durante el primer año de su mandato dentro de los principios fundamentales que las inspiran y guían: América Primero; guerra al wokismo, la inmigración ilegal y el narcotráfico; restauración de los valores europeos y restablecimiento del dominio estadounidense en América Latina.

Una estrategia que supone un giro de 180 grados respecto a su predecesor, como deja claro desde las primeras líneas del documento:

"En los últimos nueve meses, hemos sacado a nuestra nación -y al mundo- del borde de la catástrofe y el desastre. Tras cuatro años de debilidad, extremismo y fracasos mortales, mi Administración ha actuado con urgencia y a una velocidad histórica para restaurar la fortaleza estadounidense en el país y en el extranjero, y llevar la paz y la estabilidad a nuestro mundo.

Ninguna administración en la historia ha logrado un cambio tan drástico en tan poco tiempo".

Fronteras y fin del wokismo, sus primeras medidas

A continuación, el presidente enumeró las primeras medidas que tomó su administración tan pronto como regresó a la Casa Blanca, con una clara referencia a la guerra contra el wokismo, un asunto clave en su mandato:

"A partir de mi primer día en el cargo, restauramos las fronteras soberanas de Estados Unidos y desplegamos el ejército estadounidense para detener la invasión de nuestro país. Sacamos la ideología de género radical y la locura woke de nuestras Fuerzas Armadas, y empezamos a reforzar nuestro ejército con una inversión de 1 billón de dólares" .

También destacó el nuevo orden mundial que ha establecido con la "reconstrucción de nuestras alianzas" y la presión a los aliados para que aumenten sus presupuestos de defensa del 2% al 5% para contribuir más a la defensa común.

Dar prioridad a Estados Unidos

Como parte de esta búsqueda de la paz y la estabilidad, Trump incluyó la Operación Martillo de Medianoche para destruir las capacidades nucleares de Irán, así como la guerra contra los narcotraficantes y las bandas del crimen organizado, a las que ha incluido en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. El presidente también repasó los acuerdos de paz que ha logrado en todo el mundo.

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, lo ha hecho "poniendo a América primero". Según Trump, esto ha dado como resultado que "Estados Unidos vuelva a ser fuerte y respetado y, gracias a ello, estamos logrando la paz en todo el mundo".

"Queremos la continua supervivencia y seguridad de Estados Unidos"

A partir de ahí, y dado que el objetivo principal de este plan y de la administración Trump es "ante todo, queremos la continua supervivencia y seguridad de Estados Unidos como una república independiente y soberana cuyo gobierno asegure los derechos naturales de sus ciudadanos otorgados por Dios y priorice su bienestar e intereses."

Además "Queremos proteger este país, su gente, su territorio, su economía y su forma de vida de ataques militares y de la influencia extranjera hostil, ya sea espionaje, prácticas comerciales depredadoras, tráfico de drogas y de personas, propaganda destructiva y operaciones de influencia, subversión cultural o cualquier otra amenaza a nuestra nación."

"¿Qué queremos en y del mundo?"

El documento señala que la consecución de estos objetivos pasa inevitablemente por países extranjeros. Por lo tanto, pasa a enumerar "¿Qué queremos en y del mundo?"

-"Queremos asegurarnos de que el Hemisferio Occidental se mantenga razonablemente estable y lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva hacia Estados Unidos; queremos un Hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un Hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye las cadenas de suministro críticas; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a lugares estratégicos clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un "Corolario Trump" de la Doctrina Monroe;

- Queremos detener y revertir el daño continuo que los actores extranjeros infligen a la economía estadounidense mientras mantenemos el Indo-Pacífico libre y abierto, preservando la libertad de navegación en todas las vías marítimas cruciales, y manteniendo cadenas de suministro seguras y fiables y el acceso a materiales críticos;

- Queremos apoyar a nuestros aliados para preservar la libertad y la seguridad de Europa, al tiempo que restauramos la autoconfianza civilizacional y la identidad occidental de Europa;

- Queremos impedir que una potencia adversaria domine Oriente Próximo, sus suministros de petróleo y gas, y los puntos de estrangulamiento por los que pasan, evitando al mismo tiempo las "guerras eternas" que nos empantanaron en esa región a un gran coste; y

- Queremos asegurarnos de que la tecnología y los estándares estadounidenses -especialmente en IA, biotecnología y computación cuántica- impulsen el avance del mundo.

Los principios de la nueva estrategia de seguridad nacional es pragmática sin ser pragmática, realista sin ser realista, basada en principios sin ser idealista, musculosa sin ser halcones, y comedida sin ser blandos. No se basa en la ideología política tradicional. Está motivado, sobre todo, por lo que funciona para Estados Unidos o, en dos palabras, "América primero".



Todo esto se cimentará en los siguientes "principios básicos":



"Definición Centrada del Interés Nacional: "Nos centraremos en los principales intereses de seguridad nacional de Estados Unidos."

Paz a través de la fuerza - La fuerza es el mejor elemento disuasorio. Los países u otros actores suficientemente disuadidos de amenazar los intereses estadounidenses no lo harán.

Predisposición al no intervencionismo: Para un país cuyos intereses son tan numerosos y diversos como los nuestros, no es posible una adhesión rígida al no intervencionismo. Sin embargo, esta predisposición debería establecer un listón alto para lo que constituye una intervención justificada.

Realismo flexible: la política estadounidense será realista sobre lo que es posible y deseable buscar en sus relaciones con otras naciones. Buscamos buenas relaciones y relaciones comerciales pacíficas con las naciones del mundo sin imponerles cambios democráticos u otros cambios sociales que difieran ampliamente de sus tradiciones e historias.

Primacía de las naciones - La unidad política fundamental del mundo es y seguirá siendo el Estado-nación. Es natural y justo que todas las naciones antepongan sus intereses y protejan su soberanía. El mundo funciona mejor cuando las naciones dan prioridad a sus intereses. Estados Unidos antepondrá sus propios intereses y, en sus relaciones con otras naciones, les animará a que también den prioridad a los suyos.

Soberanía y respeto - Estados Unidos protegerá sin paliativos su propia soberanía. Esto incluye impedir su erosión por parte de organizaciones transnacionales e internacionales, los intentos de potencias o entidades extranjeras de censurar nuestro discurso o restringir los derechos de libertad de expresión de nuestros ciudadanos, las operaciones de lobby e influencia que pretenden dirigir nuestras políticas o involucrarnos en conflictos extranjeros, y la manipulación cínica de nuestro sistema de inmigración para crear bloques de votantes leales a intereses extranjeros dentro de nuestro país." "La política exterior del presidente Trumpbasada en principios sin ser idealistaNo se basa en la ideología política tradicional. Está motivado, sobre todo, por lo que funciona para Estados Unidos o, en dos palabras,Todo esto se cimentará en los siguientes "principios básicos":

El control de fronteras, "elemento clave de la seguridad"

El documento pide que se ponga fin a la migración masiva en todo el mundo y que el control de las fronteras se convierta en "el elemento primordial de la seguridad" en Estados Unidos, según el documento. "La era de la migración masiva debe llegar a su fin. La seguridad fronteriza es el elemento primordial de la seguridad nacional."

"Debemos proteger a nuestro país de la invasión, no sólo de la migración descontrolada, sino también de amenazas transfronterizas como el tterrorismo, las drogas, el espionaje y el tráfico de personas", añade.

El "corolario Trump"

En cuanto a las regiones, el documento deja claro que la prioridad es aplicar la "Doctrina Monroe", a la que la actual administración ha añadido el"Corolario Trump": "Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro Hemisferio."

Esta aplicación implicará, entre otras cosas, "un reajuste de nuestra presencia militar global para hacer frente a las amenazas urgentes en nuestro Hemisferio, especialmente las misiones identificadas en esta estrategia, y lejos de los teatros cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años".

Combatir el "borrado civilizacional" de Europa

El documento es muy crítico con la situación actual de Europa, en continuo declive en términos de influencia política y económica, pero sobre todo de valores, lo que Trump denomina "borrado civilizacional."

"Los grandes problemas a los que se enfrenta Europa incluyen las actividades de la Unión Europea y de otros organismos transnacionales que socavan la libertad y la soberanía políticas, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, el hundimiento de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en uno mismo.".

De mantenerse las tendencias actuales, el continente será irreconocible en 20 años o menos. Por ello, no está nada claro si algunos países europeos tendrán economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables. Muchas de estas naciones están redoblando sus esfuerzos. Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su autoconfianza civilizatoria y que abandone su fracasado enfoque de asfixia normativa."