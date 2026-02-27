Noem advierte que el cierre del DHS afecta los preparativos del Mundial 2026 y de America 250

Publicado por Sabrina Martin 26 de febrero, 2026

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que la falta de financiamiento del organismo está afectando directamente los preparativos de seguridad para el Mundial de la FIFA 2026 y para la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos.

En un mensaje publicado este jueves en la red social X, Noem señaló que la paralización presupuestaria afectó procesos clave dentro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Según explicó, la agencia se encontraba en las fases finales de revisión de solicitudes destinadas a garantizar supervisión adecuada, pero el cierre impulsado por los demócratas derivó en que una parte significativa de su personal fuera enviada a permiso administrativo.

Fondos aún no asignados para la Copa Mundial

La titular del DHS afirmó que hasta el momento no se han otorgado recursos bajo el Programa de Subvenciones de la Copa Mundial de la FIFA. En su publicación, sostuvo que mientras el departamento continúe sin financiamiento, menor será el nivel de preparación del país frente a posibles amenazas durante la Copa Mundial y durante “America 250”, nombre con el que se identifican los actos por el 250 aniversario de la independencia.

El primer partido del torneo en Estados Unidos está programado para el 12 de junio en Los Ángeles, con un encuentro entre la selección estadounidense y Paraguay. En julio, el país celebrará los 250 años de su independencia.

Bloqueo en el Senado prolonga la crisis El martes, los demócratas del Senado rechazaron un proyecto de ley destinado a financiar el DHS, lo que extendió el cierre del departamento. En enero, los líderes del Congreso habían alcanzado un acuerdo sobre la legislación presupuestaria, que fue aprobada en la Cámara de Representantes con cierto respaldo demócrata.

Sin embargo, ese apoyo se erosionó tras un hecho ocurrido el mes pasado en Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron a manos de autoridades federales de inmigración. De acuerdo con la información disponible, ese episodio llevó a los demócratas del Senado a retirarse del respaldo al proyecto de ley.



Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, el DHS ha enfrentado críticas por su agenda migratoria estricta. Ahora, la falta de financiamiento añade presión adicional al departamento en un año marcado por eventos de relevancia internacional y nacional.