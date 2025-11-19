Trump reaviva sus críticas a Powell y dice que hay gente que le impide despedir al presidente de la Fed

Publicado por Just The News | misty severi 19 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump pareció reavivar el martes sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declarando que el presidente era un "hombre estúpido" y que otras personas le impedían despedirle.

Trump ha afirmado desde hace tiempo que despediría a Powell si pudiera, pero tribunales y expertos han advertido de que no puede hacerlo sin una causa suficiente, que suele referirse a una mala conducta o negligencia grave, no a desacuerdos políticos y opiniones personales.

El presidente repitió la idea de que se desharía del presidente inmediatamente si fuera posible, pero no está previsto que el mandato de Powell termine hasta mayo de 2026. Powell ha rechazado hasta ahora los llamamientos a dimitir por decisión propia.

"Me encantaría sacar al tipo que está actualmente ahí ahora mismo, pero la gente me lo está impidiendo", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Ha hecho cosas terribles (...) Es un estúpido. Es un estúpido".

El comentario se produce después de que los periodistas preguntaran a Trump si había seleccionado un sustituto para Powell cuando se vaya el próximo año. Trump dijo que cree que ya sabe quién quiere que sustituya a Powell el año que viene, pero que su primera opción es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien confirmó que sigue prefiriendo el Tesoro en su lugar.

Se espera que el presidente anuncie su nominado para suceder a Powell a finales de año, y cinco personas están en la lista de candidatos para el puesto.

Entre los principales aspirantes figuran la vicepresidenta de Supervisión de la Fed Michelle Bowman, el miembro del consejo de la Fed Christopher Waller, el ex miembro del consejo de la Fed Kevin Warsh, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca Kevin Hassett y el director de inversiones de renta fija de BlackRock Rick Rieder, según The Hill.

