La Administración revocó más de 100.000 visas en menos de un año

Publicado por Santiago Ospital 12 de enero, 2026

El Departamento de Estado revocó más de 100.000 visas durante el segundo mandato de Donald Trump. Y contando: "Seguiremos deportando a estos matones para mantener a Estados Unidos seguro", prometió el departamento en un comunicado.

"Esto incluye la revocación de visas de miles de extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo y conducir bajo la influencia del alcohol", aseguró Tommy Pigott, portavoz del departamento. "La Administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía estadounidense", añadió en palabras recogidas por AFP.

La cifra total de visas anuladas desde el pasado 20 de enero representa un aumento de más del 150% con respecto al período anterior, cuando Joe Biden todavía ocupaba el Salón Oval. En aquel entonces, el departamento revocó 40.000 visas.

Visas revocadas a estudiantes y extranjeros especializados

La cartera comandada por Marco Rubio asegura que la mayoría de las cancelaciones fueron para turistas y viajeros de negocios que excedieron su límite de permanencia. Las otras tres principales causas fueron conducción bajo la influencia de sustancias, agresiones y robos.

Sin embargo, del total de 100.000 visas revocadas, unas 8.000 eran visas estudiantiles. Aunque el departamento no detalló los motivos de anulación más frecuentes ni caso por caso, desde la inauguración de Trump ha ido adelantando que quitaría el "privilegio de estudiar en el país" a extranjeros por distintos motivos. Por ejemplo, si participaron en protestas propalestinas o si celebraron el asesinato de Charlie Kirk. Las autoridades sí detallaron que en todos los casos, los perjudicados habían tenido "encuentros con las fuerzas del orden estadounidenses por actividades delictivas".

Esto último también aplica, aseguraron, para 2.500 visas especializadas que fueron revocadas. Aquellos permisos se otorgan a personas según sus habilidades, profesión o situación específica. Dentro de este grupo se encuentran la de los trabajadores especializados (H-1B), para la cual el Gobierno estableció una nueva tarifa de 100.000 dólares anuales. A finales de año, Trump defendió las H-1B asegurando que era necesario para suplir talento que falta en el país. Palabras que le granjearon críticas de parte del movimiento MAGA.