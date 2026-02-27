El profesor Antonini De Jiménez en Voz News: “Europa está en el infierno y sus líderes acomplejados ante el poderío de Trump”

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de febrero, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al profesor Antonini De Jiménez sobre el actual estado en el que se encuentra la izquierda en América Latina y Occidente, y si su vertiente del Socialismo del Siglo XXI podría estar enfrentando sus últimas horas tras el fracaso absoluto de dicho modelo.

“Europa está en el infierno, Europa está en debacle, los líderes europeos no tienen nada de líderes y están absolutamente acomplejados ante el poderío de Donald Trump a la hora de resolver problemas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Trump es un empresario disfrazado de político, su manera de pensar no es de político, es decir, no es de parásito que vive de los ciudadanos sino de empresario que resuelve los problemas de sus clientes. Trump usa los aranceles para hacer pagar a los arancelistas con su propia medicina. […] El socialismo es el demonio, tiene muchas caras y manera de sobrevivir. Lo que sí puedo decir es que vivimos unos tiempos maravillosos con personas que están sacando delante a América y al mundo del socialismo, es decir la están empujando hacia la libertad. Tenemos a Donald Trump en el norte y a Javier Milei en el sur.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.