Las agresiones contra el ICE aumentan un 1.300%, los ataques con vehículos un 3.200% y las amenazas de muerte un 8.000%

12 de enero, 2026

(The Center Square) - Asaltos contra estadounidenses Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han aumentado un 1.300%, los ataques con vehículos han subido un 3.200% y las amenazas de muerte han aumentado un 8.000%, según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional después de que una estadounidense fuera asesinada durante un presunto ataque vehicular en Minneapolis esta semana. Las autoridades federales sostienen que el tiroteo estaba justificado y que se trataba de un caso de terrorismo.

Las autoridades federales argumentan que el tiroteo fue justificado y en defensa propia. Las autoridades locales y estatales dicen lo contrario.

Un día después del tiroteo de Minneapolis, dos ciudadanos venezolanos fueron tiroteados por un agente de la Patrulla Fronteriza después de que intentaran atropellarlo con su vehículo en Portland, Oregón, según informó el Departamento de Seguridad Nacional. El DHS también describe el tiroteo como en defensa propia y justificado.

Los dos venezolanos y presuntos miembros del Tren de Aragua "armaron su vehículo contra la Patrulla Fronteriza en Portland. El agente tomó medidas inmediatas para defenderse a sí mismo y a otros, disparándoles", dijo el DHS.

Tras el tiroteo en Portland,los venezolanos huyeron del lugar, dijo el DHS. Al parecer, condujeron casi ocho kilómetros hasta un complejo de apartamentos donde llamaron a los servicios médicos de emergencia y fueron trasladados a distintos hospitales, dijo el DHS.

Los venezolanos Luis David Nino-Moncada sufrió una herida en el brazo y Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras fue golpeada en el pecho. Nino-Moncada se encuentra actualmente bajo custodia del FBI.

"Sólo un día después de que un agente del ICE casi fuera atropellado en Minneapolis, dos despiadados pandilleros del Tren de Aragua -liberados en las calles estadounidenses por Joe Biden- armaron su vehículo contra la Patrulla Fronteriza en Portland", dijo la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin. "El agente tomó medidas inmediatas para defenderse a sí mismo y a los demás, disparándoles. Afortunadamente, ningún agente de la ley resultó herido mientras estos criminales huían."

Zambrano-Contreras entró ilegalmente en Estados Unidos en 2023 cerca de El Paso, Texas, y fue liberada en el país por la administración Biden, según el DHS. Desde que entró ilegalmente, "ha desempeñado un papel activo en una red de prostitución del Tren de Aragua y estuvo implicada en un tiroteo anterior en Portland en julio", dijo el DHS.

Nino-Moncada entró ilegalmente en EE.UU. en 2022 y fue liberado por la administración Biden. Desde entonces, ha sido arrestado por un cargo de DUI y uso no autorizado de un vehículo, dijo el DHS. También tiene una orden final de expulsión de un juez federal de inmigración, según los registros del ICE.

Las acciones de aplicación de la ley continúan mientras los ataques contra funcionarios del ICE han aumentado en cifras sin precedentes en menos de un año. En noviembre, las agresiones contra agentes del ICE habían aumentado en un 1.000% y las amenazas de muerte en un 8.000%, según informó The Center Square.

Los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza también experimentaron un aumento histórico de agresiones a vehículos. Hasta noviembre, se habían registrado 71 ataques con vehículos contra funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., incluida la Patrulla Fronteriza, en comparación con 45 ataques con vehículos durante el mismo período en 2024, un aumento del 58%, The Center Square informó.

En el mismo periodo de tiempo, se denunciaron 28 ataques con vehículos contra agentes del ICE, frente a dos ataques en 2024, un aumento del 1.300%.

Desde entonces, ese porcentaje se ha multiplicado casi por tres hasta alcanzar el 3.200% la semana pasada, según el DHS.

Los tiroteos de Minneapolis y Portland son los últimos de varios ocurridos desde el otoño pasado.

En septiembre, el mexicano Silverio Villegas-González fue abatido a tiros después de que "se negara a acatar las órdenes de las fuerzas del orden y condujera su coche contra los agentes de la ley". Uno de los agentes del ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su propia vida, el agente disparó su arma", declaró el DHS .

En octubre, el mexicano Carlitos Ricardo Parias, creador de contenidos de TikTok, recibió un disparo tras embestir con su vehículo a un vehículo de las fuerzas del orden y huir después del lugar, dijo el DHS. Fue alcanzado en el codo; la mano de un U.S. Marshal fue alcanzada por una bala rebotada. Un juez federal recientemente desestimó los cargos federales de agresión presentados contra Parias.

También en octubre, el ciudadano estadounidense Carlos Jiménez recibió un disparo en el hombro después de que, según las autoridades federales, supuestamente acelerara hacia los agentes federales durante una operación de control de inmigración en Los Ángeles..

