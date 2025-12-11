La Reserva Federal aplica su tercer recorte de tasas y apunta a estabilizar el mercado laboral

Publicado por Sabrina Martin 10 de diciembre, 2025

La Reserva Federal aprobó este miércoles recortar su tasa de referencia, el tercero consecutivo desde septiembre, y situó el rango objetivo para los fondos federales entre 3,5 % y 3,75 %. La medida fue adoptada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en un momento en que la institución busca apoyar a un mercado laboral que ha perdido impulso, pese a que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2 %.

El recorte confirma que la Fed ha seguido reduciendo su tasa en el último trimestre para intentar equilibrar la desaceleración del empleo con las presiones inflacionarias. Las cifras oficiales tardaron en consolidarse por el cierre gubernamental de 43 días, pero los datos disponibles indican una expansión moderada de la actividad económica y un mercado laboral con signos de presión.

Un comité dividido ante un escenario económico desafiante

La votación del FOMC mostró tres disidencias. Los presidentes de las Fed de Chicago y Kansas City votaron por mantener las tasas sin cambios, mientras que un miembro votó por un recorte mayor de 50 puntos básicos. La mayoría optó por una reducción limitada de 25 puntos básicos.

El banco central señaló que la incertidumbre sigue siendo alta: la creación de empleo se ha moderado durante el año y la tasa de desempleo aumentó hasta septiembre, mientras que los precios de bienes afectados por aranceles han contribuido a elevar la inflación. Esa combinación coloca a la economía en una situación delicada para la política monetaria.

Powell: equilibrio entre empleo e inflación; postura próxima a la neutralidad

El presidente de la Fed, Jerome Powell, explicó que los recortes acumulados —tres recortes que suman 75 puntos básicos— buscan estabilizar el mercado laboral, aunque reconoció que la inflación se mantiene elevada en parte por el efecto de los aranceles. Powell afirmó que la tasa actual se encuentra “dentro de un amplio rango de estimaciones de su valor neutral” y que la Fed está en posición de “esperar y ver” cómo evolucionan los datos de empleo e inflación antes de tomar nuevas medidas.

También recordó que los datos de octubre y noviembre deben evaluarse con cautela por los retrasos vinculados al cierre gubernamental y que se espera disponer de información más completa de diciembre antes de la próxima reunión. Señaló, además, que su mandato como presidente concluye en mayo y que su objetivo es dejar la economía en buena forma; no hizo comentarios sobre si permanecerá luego como gobernador.