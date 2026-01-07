Funciona la presión de Trump: el régimen de Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado a EEUU

Publicado por Víctor Mendoza 6 de enero, 2026

El presidente Donald Trump anunció este martes, a través de su cuenta oficial de Truth Social, que la dictadura de Delcy Rodríguez le entregará a los Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado, detallando que el dinero que se obtendrá por su venta será usado para “beneficiar” tanto a los venezolanos como a los estadounidenses. De igual manera, el mandatario destacó en su comunicado que le ordenó al secretario de Energía, Chris Wright, ejecutar este plan lo antes posible, y detalló que dicho petróleo sería transportado hacia puertos de descarga en los Estados Unidos a través de buques de almacenamiento.

“Me complace anunciar que las Autoridades Interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América. Este petróleo se venderá a precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo será transportado por buques de almacenamiento y llevado directamente a muelles de descarga en los Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump.

El anuncio de Trump tiene lugar tres días después de que el Ejército estadounidense entrara en territorio venezolano para bombardear bases militares en tres ciudades (Caracas, La Guaira y Maracay) y capturar tanto al dictador Nicolás Maduro como a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a los Estados Unidos, donde actualmente se encuentran tras las rejas a la espera de un juicio por diferentes acusaciones de narcotráfico. Poco después, el mandatario republicano anunció en una rueda de prensa que quien tomaría las riendas momentáneamente en Venezuela sería la vicepresidenta Rodríguez, detallando que esta pondrá en marcha una transición política en la que tendrá que tomar los pasos que Washington le ordene.