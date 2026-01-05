Trump insiste en que "estamos a cargo" de Venezuela y apunta a Cuba: "Está a punto de caer"

Publicado por Israel Duro 5 de enero, 2026

Cuando Donald Trump se presenta ante los medios, no suele decepcionar. Y, desde luego, no lo hizo en la habitual charla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo, en la que analizó la situación internacional tras la captura de Nicolás Maduro y volvió a dejar un recado a Cuba (El régimen de la Habana "está a punto de caer") e Irán. Además, el presidente retomó la idea de la anexión de Groenlandia por necesidades de seguridad nacional.

Trump insistió en que "estamos al frente" de Venezuela tras la salida de Maduro, a pesar de que el régimen designó a Delcy Rodríguez como sucesora de Maduro. "Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida", apuntó.

"Lo principal es que hay que arreglar un país fallido. Un desastre en todos los sentidos"

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: "Significa que nosotros estamos a cargo del país. Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido. Un desastre en todos los sentidos".

El presidente reiteró su disposición a trabajar con los restos del régimen de Maduro a corto plazo, siempre que se cumplan los objetivos de Washington. Cuestionado directamente le preguntaron si la operación buscaba el control del petróleo o del cambio de régimen, Trump respondió: "Se trata de la paz en la Tierra".

Trump cree que Cuba caerá sin necesidad de intervenir

A continuación, Trump lanzó un aviso a Cuba, asegurando que el Régimen de La Habana "está a punto de caer" sin el apoyo del crudo venezolano. "No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo. Cuba ahora no tiene ingresos. Todos sus ingresos procedían de Venezuela, del petróleo venezolano", añadió el republicano.

Además, Trump confirmó que entre los fallecidos en el ataque había un gran número de cubanos (32, según informan desde La Habana) que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro. "Saben, muchos cubanos murieron ayer (sábado). Desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado".

A pesar de que no se han facilitado cifras oficiales de caídos durante la fulminante operación desarrollada por la unidad de Operaciones Especiales Delta Force, una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP unos 70 muertos y 90 heridos, mientras una fuente militar sostuvo que el número de fallecidos era de al menos 15.

La sustituta de Maduro invita a Trump a "trabajar conjuntamente" Delcy Rodríguez, sustituta del tirano Maduro al frente de Venezuela, se mostró dispuesta a colaborar con EEUU tras la captura del anterior mandatario. En un comunicado, la nueva cara del Régimen Bolivariano invitó al Gobierno de EEUU a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido".



Rodríguez también apuntó que "consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento (sic) internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela",​ e interpeló directamente a Trump para subrayar que "nuestros pueblos merecen la paz y el diálogo, y no la guerra".



Además, la dirigente bolivariana creó ​una comisión para buscar la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores. El grupo "de alto nivel" fue anunciado por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien será uno de sus integrantes. Estará presidida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y por el canciller Iván Gil. , sustituta del tirano Maduro al frente de Venezuela, se mostró dispuesta a colaborar con EEUU tras la captura del anterior mandatario. En un comunicado, lainvitó al Gobierno de EEUU a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido".Rodríguez también apuntó que "consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento (sic) internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela",​ e interpeló directamente a Trump para subrayar que ", y no la guerra".Además, la dirigente bolivariana creó ​una comisión para buscar la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores. El grupo "de alto nivel" fue anunciado por el ministro de Información,, quien será uno de sus integrantes. Estará presidida por J, presidente de la Asamblea Nacional, y por el canciller

Aviso a Petro e Irán

El presidente también lanzó advertencias al presidente de Colombia, Gustavo Petro e Irán. Trump dijo a los periodistas que le "sonaba bien" una operación contra Petro similar a la desarrollada contra Maduro y le acusó de traficar droga hacia EEUU, algo que "no hará por mucho más tiempo". Trump también aseguró que Petro es un "hombre enfermo" al que "le gusta hacer cocaína".

Además, volvió a advertir al Régimen de los Ayatolas de que "será golpeado muy fuerte" si mata a manifestantes. "Los estamos observando de cerca. Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, creo que serán golpeados muy fuerte por Estados Unidos", apuntó.

Trump retoma la anexión de Groenlandia "por razones de seguridad nacional"

Trump aún tuvo tiempo durante su charla para remover el avispero europeo al reiterar su deseo de anexionar Groenlandia. "Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo", señaló el presidente.

Unas declaraciones que han suscitado fuertes declaraciones de rechazo por parte de los principales líderes de la UE y el propio primer ministro de Groenlandia Jens Frederik Nielssen: "¡Ya basta! No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional", escribió en Facebook.