Trump dice que EEUU “administrará” Venezuela hasta asegurar una transición política

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de enero, 2026

El presidente Donald Trump anunció este sábado en Mar-a-Lago, Florida, que Estados Unidos asumirá de manera temporal la administración de Venezuela tras exitosa operación que desembocó en la captura del exdictador Nicolás Maduro.

Según el presidente estadounidense, el objetivo es garantizar una transición política “segura, adecuada y prudente” en Venezuela. La declaración fue realizada durante una conferencia de prensa en la que el mandatario defendió la medida contra el Cártel de los Soles y Maduro como excepcional.

“Vamos a administrar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”, dijo Trump. Y añadió: “No queremos involucrarnos en poner a otra persona en el poder y repetir la misma situación que tuvimos durante muchos años”.

Según explicó Trump, la decisión responde a la necesidad de evitar un vacío de poder y de impedir que el país vuelva a caer bajo estructuras que Washington considera criminales. Por ello, Trump confirmó que Estados Unidos desplegará tropas en el territorio venezolano para garantizar el control, preservar el orden interno y asegurar instalaciones estratégicas durante el período de transición.

Trump, además, detalló que la gestión estadounidense estará a cargo de un equipo encabezado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes actuarán de forma coordinada con actores políticos venezolanos, incluyendo del régimen chavista dispuestos a colaborar. “La vamos a dirigir correctamente, la vamos a dirigir de manera profesional”, dijo el presidente, subrayando que la Casa Blanca no busca una ocupación indefinida, pero sí estará por un tiempo en el país.

Según indicó, la administración quedará en manos de una junta designada por su gobierno, que operará mientras se establecen las condiciones políticas necesarias para una transferencia de poder.

El mandatario sostuvo que el objetivo final es permitir que Venezuela recupere estabilidad institucional y avance hacia un proceso democrático real. “Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela”, dijo Trump, y añadió que ese objetivo incluye “a muchos venezolanos que hoy viven en Estados Unidos y quieren regresar a su país; es su patria”.

El mandatario aseguró que los venezolanos podrán sentirse nuevamente libres en su patria, afirmando que Washington garantizará seguridad y estabilidad durante la transición.

Durante la conferencia de prensa, Trump también confirmó que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen chavista y una figura central del poder en Caracas, “está dispuesta a colaborar” con el proceso de transición. Según el presidente, Rodríguez no tuvo muchas alternativas y ahora existen conversaciones en curso para facilitar la administración temporal del país, en un contexto en el que Washington continúa considerando ilegítimo al gobierno surgido de las elecciones de 2024, robadas al candidato Edmundo González, respaldado por la líder opositora María Corina Machado.

Sin embargo, en el contexto actual, EEUU está aceptando la cooperación que permita una salida ordenada, comentó Trump.

Las declaraciones se produjeron tras meses de creciente tensión político-militar entre Washington y Caracas, que estalló definitivamente este sábado con la operación que derivó en la captura de Maduro. Trump dijo que se trató de una acción ejecutada con “poder militar estadounidense abrumador, desde aire, tierra y mar”. Según el presidente, “ninguna otra nación en el mundo podría llevar a cabo una operación de este tipo”.

El mandatario también dejó claro que la intervención no tuvo costos humanos para Estados Unidos. “Ni un solo miembro de las fuerzas armadas estadounidenses murió, y no se perdió ni una sola pieza de equipo”, dijo Trump, quien confirmó que siguió la operación en directo y describió que las fuerzas venezolanas fueron “completamente desbordadas e incapacitadas muy rápidamente”.

En paralelo, advirtió que Estados Unidos está preparado para capturar o atacar a funcionarios que se nieguen a ceder y continúen siendo leales a Maduro, al considerar que cualquier intento de resistencia será tratado como una amenaza directa al proceso de transición. El mensaje pareció dirigidos al resto de la cúpula del régimen que no negoció una salida limpia. Diosdado Cabello, número dos del chavismo, también tiene una acusación por narcotráfico en EEUU al igual que el general Vladimir Padrino López. Ambos hombres condenaron el ataque en territorio venezolano.

En el plano político y económico, Trump anunció que empresas estadounidenses invertirán millones de dólares para reconstruir la infraestructura venezolana, recuperar la industria petrolera y restablecer la capacidad productiva del país, con el objetivo de garantizar el bienestar de la población tras años de colapso económico y una dictadura socialista que provocó el mayor éxodo migratorio de todo el mundo.