El mundo reacciona a la intervención de EEUU en Venezuela: entre el respaldo firme, las reacciones tibias y el apoyo al régimen de Maduro

Publicado por Carlos Dominguez 3 de enero, 2026

Estados Unidos llevó a cabo este sábado un ataque militar a gran escala contra objetivos en Venezuela, incluyendo bases militares en Caracas como Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota, así como instalaciones en otros estados.

El presidente Donald Trump anunció que, como resultado de la operación, el dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y trasladados fuera del país, presumiblemente hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Las reacciones internacionales a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido inmediatas, intensas y profundamente divididas, reflejando tensiones geopolíticas globales.

Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, celebró la captura de Maduro con un mensaje que decía en X que decía "¡Viva la libertad carajo!", describiendo a Maduro como un "narcoterrorista" y una amenaza regional.

Ivan Duque

El expresidente colombiano Iván Duque felicitó la acción de los EEUU "en defensa de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de los derechos humanos".

En un mensaje de X, Duque declaró: "El sometimiento a la justicia de Maduro es un deber moral ante la violación sistemática de los derechos humanos que su régimen ha perpetuado por años. Este es el momento del retorno a la democracia y la restauración del orden institucional. La comunidad internacional debe estar lista para dar todo el apoyo a la puesta en marcha del plan de reconstrucción."

Álvaro Uribe

El expresidente colombiano, Álvaro Uribe, declaró en X que Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su País.

Italia

La oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que la dirigente estaba "siguiendo de cerca la situación en Venezuela" y estableciendo contactos para "recabar información" sobre sus ciudadanos en el país sudamericano.

La Unión Europea

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reaccionó en X a la intervención estadounidense en Venezuela.

"Seguimos muy de cerca la situación en Venezuela. Estamos al lado del pueblo de Venezuela y apoyamos una transición pacífica y democrática. Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU", dijo von der Leyen.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió "contención" y respeto al derecho internacional luego de conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Países cercanos a Venezuela rechazan los ataques de EEUU

Países cercanos a Venezuela y otros aliados del dictador, Nicolás Maduro, como Rusia, Irán y Cuba, rechazaron este sábado los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña.

Rusia

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos y aseguró que no había justificación para el ataque, llevado a cabo porque la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia.

"Esto es profundamente preocupante y condenable", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

El Gobierno exigió después informaciones "inmediatas" sobre el paradero de Maduro.

Irán

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

Cuba

Histórico aliado de Venezuela en la región, el régimen cubano denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América, según una publicación del presidente, Miguel Díaz-Canel.

El líder cubano pidió una "reacción de la comunidad internacional" contra el "criminal ataque" de Estados Unidos.

Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de "inmediato".

Chile

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado "a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta" a Venezuela.

"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo".

España

La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".