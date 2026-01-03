¡CAYÓ MADURO! Escucha nuestro space en X

Voz media US Voz.us
Maduro fue extraído del país en avión, presumiblemente rumbo a EEUU, donde enfrentaría cargos por narcoterrorismo y otros delitos.

El presidente Donald Trump, anunció que fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar a gran escala en Venezuela. 

