¡CAYÓ MADURO! Escucha nuestro space en X

Publicado por Carlos Dominguez 3 de enero, 2026

El presidente Donald Trump, anunció que fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar a gran escala en Venezuela.

Maduro fue extraído del país en avión, presumiblemente rumbo a EEUU, donde enfrentaría cargos por narcoterrorismo y otros delitos.

