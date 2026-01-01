Trump finaliza el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, Portland y Chicago, aunque promete volver

Publicado por Joaquín Núñez 31 de diciembre, 2025

Donald Trump finalizó el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, Portland y Chicago. El presidente realizó el anuncio en las últimas horas del 2025 a través de su cuenta de Truth Social. Durante el primer año de su segundo mandato, el republicano puso el foco en combatir el crimen en las grandes ciudades demócratas.

Según escribió Trump, las mencionadas ciudades habrían sucumbido ante el crimen de no ser por el accionar del Gobierno federal. Actualmente, las tres metrópolis tienen alcaldes demócratas: Karen Bass, Keith Wilson y Brandon Johnson.

"Estamos retirando a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar de que la delincuencia se ha reducido considerablemente gracias a la presencia de estos grandes patriotas en esas ciudades, y SOLO por ese motivo. Portland, Los Ángeles y Chicago habrían desaparecido si no hubiera sido por la intervención del Gobierno federal", escribió el presidente.

"Volveremos, quizás de una forma muy diferente y más fuerte, cuando la delincuencia comience a dispararse de nuevo. ¡Es solo cuestión de tiempo! Es difícil creer que estos alcaldes y gobernadores demócratas, todos ellos muy incompetentes, quieran que nos vayamos, especialmente teniendo en cuenta los grandes progresos que se han logrado", añadió.

A lo largo del 2025, y como parte de su agenda de 'Make America Safe Again', Trump también desplegó a la Guardia Nacional en Washington DC y Memphis.

Por ejemplo, el despliegue de los agentes tuvo un impacto muy rápido en la capital del país. Poco después del despliegue, el Sindicato de Policía de Washington DC informó que los principales delitos habían disminuido de forma significativa.

A través de una publicación en su cuenta de X, el sindicato precisó que el robo de vehículos bajó un 83%, los delitos violentos un 22% y los robos comunes un 46%. Además, los delitos contra la propiedad registraron una disminución del 6%, mientras que el crimen en general bajó un 8%.