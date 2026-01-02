Trump advierte a Irán si mata a manifestantes en las protestas: "Estamos preparados y listos para actuar"

Publicado por Carlos Dominguez 2 de enero, 2026

El presidente Donald Trump advirtió este viernes al régimen de los ayatolás que responderá si las autoridades del país islámico llegan a matar a manifestantes del movimiento de protesta, mientras que los líderes iraníes señalaron que cualquier intervención podría desestabilizar la región.

Desde el domingo, Irán vive fuertes movilizaciones originadas por el elevado costo de vida. Las manifestaciones comenzaron con el cierre de comercios en Teherán, la capital, pero pronto se ampliaron a otros sectores y zonas del país.

Según medios locales, al menos seis personas —incluido un integrante de las fuerzas de seguridad— murieron el jueves durante las protestas en el oeste del país. Estos incidentes representan las primeras muertes registradas desde que comenzaron las movilizaciones.

Trump: "Estamos preparados y listos para actuar"

"Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá en su ayuda", escribió el presidente el viernes en su plataforma Truth Social. "Estamos preparados y listos para actuar", recalcó.

El régimen reacciona

Las declaraciones del mandatario republicano provocaron una respuesta inmediata de dos asesores del líder supremo iraní, Ali Jamenei.

"La seguridad de Irán es una línea roja", afirmó Ali Shamjani, consejero para asuntos políticos del país, en X. "Cualquier intervención que atente contra la seguridad de Irán bajo cualquier pretexto se enfrentará a una respuesta contundente", añadió.

Otro asesor, Ali Larijani, añadió en la misma plataforma que "Trump debería saber que la injerencia estadounidense en este asunto interno significaría desestabilizar toda la región y destruir los intereses de Estados Unidos".

Movilizaciones legítimas

En los últimos días, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó las protestas de "legítimas" y afirmó que había solicitado al Ministerio del Interior atender las demandas de los manifestantes.

"Desde un punto de vista islámico (...), si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno", declaró en un discurso retransmitido por televisión.

No obstante, varios funcionarios señalaron que actuarían con contundencia frente a cualquier indicio de inestabilidad.