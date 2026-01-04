Las FDI lanzaron casi 21.000 ataques en siete teatros de operaciones en 2025

Un caza israelí que participa en los ataques a Irán.FDI

Publicado por JNS staff 4 de enero, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron aproximadamente 20.900 objetivos en 2025 como parte de los siete frentes Guerra de Redención, dijo el ejército el miércoles, al dar a conocer sus cifras operacionales anuales que cubren todos los sectores.

Los militares llevaron a cabo unas 430 operaciones en la Franja de Gaza, Irán, Irak, Judea y Samaria, Líbano, Siria y Yemen.

Noventa y un efectivos fueron reconocidos como bajas de las FDI tras morir en combate o perecer durante la actividad operativa. Alrededor de otros 800 soldados israelíes sufrieron heridas en los combates multisectoriales.

Alrededor de 306.830 reservistas de las FDI fueron llamados a filas en 2025

Alrededor de 306.830 reservistas de las FDI fueron llamados a filas en 2025, lo que supone casi el seis por ciento de la población total en edad militar del Estado judío. Más de 3.000 "soldados solitarios", es decir, soldados sin familia inmediata en el país, se trasladaron a Israel y se alistaron.

En la Franja de Gaza, las IDF demolieron casi 14.000 estructuras terroristas. Un total de unos 19.530 objetivos, incluidos 270 depósitos de armas, fueron atacados por las FDI y la Fuerza Aérea israelí, según las cifras.

Los militares eliminaron a cuatro terroristas gazatíes a nivel de comandante de brigada, 53 comandantes de compañía y 14 comandantes de batallón, precisó.

1.920 violaciones del alto el fuego mediado por Estados Unidos por parte de Hezbolá

En el Líbano, los militares documentaron 1.920 violaciones del alto el fuego mediado por Estados Unidos por parte del ejército terrorista de Hezbolá, respaldado por Irán. Las FDI eliminaron a 380 terroristas y atacaron 950 objetivos, incluidos 210 emplazamientos de armas, 140 estructuras terroristas y 60 pozos de túneles.

En el marco de la guerra de 12 días con Irán en junio, las FDI atacaron alrededor de 1.500 veces en toda la República Islámica, atacando 900 objetivos, declaró. Treinta altos funcionarios murieron, además de 11 científicos nucleares.

Las FDI también llevaron a cabo 20 ataques importantes contra los terroristas hutíes respaldados por Irán en Yemen, alcanzando 230 objetivos. Casi 200 aviones de combate de la FAI participaron en las incursiones, que mataron a 13 terroristas hutíes de alto rango.

Detención de 7.400 terroristas en Judea y Samaria

En Judea y Samaria, las tropas eliminaron a 230 terroristas durante 80 operaciones a nivel de brigada. Otros 7.400 terroristas fueron detenidos, incluidos 1.190 operativos de Hamás, según las últimas cifras de las FDI. Las residencias de unos 30 terroristas fueron demolidas como medida disuasoria.

Los soldados también confiscaron unas 1.340 armas en Judea y Samaria, al tiempo que se incautaron de 16.480.000 shekels (5,1 millones de dólares) en fondos terroristas.

Mientras tanto, el Mando del Frente Interior de las FDI colocó aproximadamente 1.500 refugios antibombas portátiles (miguniot en hebreo). Otros 200 refugios fueron renovados por los militares, según las cifras.

Unas 1.200 personas, principalmente civiles israelíes, fueron asesinadas por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, en lo que fue la matanza de judíos más mortífera en un solo día desde el Holocausto, desencadenando la guerra.

© JNS