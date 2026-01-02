Entran en vigor los primeros precios más bajos negociados para los medicamentos de Medicare

Publicado por Morgan Sweeney | The Center Square 2 de enero, 2026

El jueves entraron en vigor los costes reducidos negociados por Medicare para diez medicamentos recetados.

Sin embargo, no está claro cuánto de esos ahorros se trasladará a los afiliados de Medicare Parte D y a los planes Advantage correspondientes, ya que los precios y reembolsos de los medicamentos son notoriamente complejos y opacos, aunque en los últimos años los legisladores han impulsado una mayor transparencia.

En 2022, la Ley de Reducción de la Inflación autorizó y exigió por primera vez al Departamento de Salud y Servicios Humanos negociar el precio máximo que los fabricantes pueden cobrar a los planes de Medicare por diez medicamentos populares cada año, a partir de 2026.

El año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron su primer conjunto de "precios máximos justos" negociados para diez medicamentos seleccionados, con precios que van del 38% al 79% por debajo de sus precios de lista. El precio de lista de un medicamento es el precio de etiqueta del fabricante, aunque rara vez es lo que realmente pagan los aseguradores o los pacientes, y se utiliza principalmente como punto de partida para las negociaciones.

Esos medicamentos son Eliquis, Enbrel, Entresto, Farxiga, Imbruvica, Januvia, Jardiance, NovoLog/Fiasp, Stelara y Xarelto, y se utilizan para prevenir coágulos sanguíneos o tratar diabetes, enfermedades autoinmunes, cánceres de la sangre e insuficiencia cardíaca.

El precio de lista de 2023 para el anticoagulante Eliquis, con diferencia el más popular de los medicamentos negociados —casi 4 millones de afiliados de Parte D lo usaron ese año— era de $521 por un suministro de 30 días. A partir del jueves, el máximo que su fabricante, Bristol Myers Squibb, puede cobrar es $231, una reducción del 56% respecto al precio de lista, para los planes de Medicare correspondientes.

De los medicamentos negociados, Januvia, que se usa para tratar la diabetes, tuvo la mayor reducción en su precio de lista, bajando de $527 a $113 por un suministro mensual.

Los precios de lista de Fiasp y Novolog, insulinas fabricadas por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, se redujeron en un 76%, de $495 a $119 al mes.

Imbruvica, utilizado por 17.000 afiliados de Parte D en 2023 para tratar ciertos cánceres de la sangre, fue el medicamento cuya reducción fue menor, pasando de $14.934 a $9.319 al mes, una disminución del 38%.

Los ahorros para los afiliados de Parte D y de los planes Advantage dependen en gran medida del plan en el que estén inscritos, ya que no todos los planes son iguales. Aseguradoras privadas como Aetna, Blue Cross Blue Shield y Humana ofrecen diferentes planes de Parte D y Advantage, con distintos niveles de cobertura. Los planes Advantage que incluyen cobertura de medicamentos recetados y todos los planes de Parte D están obligados por ley a cubrir los diez medicamentos negociados mientras permanezcan en el programa.

El Programa de Negociación de Precios de Medicamentos de Medicare fue creado para reducir el gasto de Medicare en medicamentos recetados y mejorar la sostenibilidad a largo plazo del programa.

