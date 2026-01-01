Zohran Mamdani será el primer alcalde de Nueva York en jurar su cargo utilizando un Corán

Publicado por Sabrina Martin 31 de diciembre, 2025

El socialista Zohran Mamdani asumirá la alcaldía de la ciudad de Nueva York a la medianoche del 1 de enero en una ceremonia que romperá con precedentes simbólicos del cargo. Según confirmaron autoridades, será el primer alcalde de la ciudad en prestar juramento utilizando un Corán, un hecho que coincide con su perfil político y religioso.

Un juramento sin precedentes en el Ayuntamiento

Mamdani se convertirá también en el primer musulmán en dirigir el gobierno municipal de Nueva York. De acuerdo con su portavoz, el nuevo alcalde empleará al menos tres ejemplares distintos del libro sagrado del islam durante las ceremonias privadas y públicas previstas para el jueves. Entre ellos figura un Corán que perteneció a su abuelo, así como otro del escritor e historiador afroamericano Arturo Schomburg y que actualmente está bajo resguardo de la Biblioteca Pública de Nueva York.

La primera ceremonia se realizará a la medianoche en la antigua estación de metro Old City Hall, hoy abandonada. En ese acto privado, la fiscal general del estado, Letitia James, será la encargada de tomarle juramento. Más tarde ese mismo día, Mamdani volverá a jurar el cargo durante una ceremonia pública frente al Ayuntamiento, esta vez ante el senador de Vermont Bernie Sanders.