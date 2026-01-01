Zohran Mamdani será el primer alcalde de Nueva York en jurar su cargo utilizando un Corán
La primera ceremonia de juramentación se llevará a cabo a la medianoche en la antigua estación de metro Old City Hall, actualmente fuera de servicio.
El socialista Zohran Mamdani asumirá la alcaldía de la ciudad de Nueva York a la medianoche del 1 de enero en una ceremonia que romperá con precedentes simbólicos del cargo. Según confirmaron autoridades, será el primer alcalde de la ciudad en prestar juramento utilizando un Corán, un hecho que coincide con su perfil político y religioso.
Un juramento sin precedentes en el Ayuntamiento
Mamdani se convertirá también en el primer musulmán en dirigir el gobierno municipal de Nueva York. De acuerdo con su portavoz, el nuevo alcalde empleará al menos tres ejemplares distintos del libro sagrado del islam durante las ceremonias privadas y públicas previstas para el jueves. Entre ellos figura un Corán que perteneció a su abuelo, así como otro del escritor e historiador afroamericano Arturo Schomburg y que actualmente está bajo resguardo de la Biblioteca Pública de Nueva York.
La primera ceremonia se realizará a la medianoche en la antigua estación de metro Old City Hall, hoy abandonada. En ese acto privado, la fiscal general del estado, Letitia James, será la encargada de tomarle juramento. Más tarde ese mismo día, Mamdani volverá a jurar el cargo durante una ceremonia pública frente al Ayuntamiento, esta vez ante el senador de Vermont Bernie Sanders.
Contexto político y antecedentes históricos
El uso de textos religiosos con valor personal o histórico tiene antecedentes en la ciudad. Eric Adams juró en 2022 sobre una Biblia familiar mientras sostenía un retrato de su madre fallecida. Bill de Blasio utilizó en 2014 una Biblia que perteneció al presidente Franklin D. Roosevelt, y Michael Bloomberg juró sobre la misma Biblia judía que usó en su bar mitzvá tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
A nivel federal, el precedente más citado es el de Keith Ellison, quien en 2007 se convirtió en el primer legislador del Congreso en utilizar un Corán durante una ceremonia de juramentación.