"Voy a gobernar como un demócrata socialista": Mamdani abraza su agenda progresista en su inauguración

Publicado por Joaquín Núñez 1 de enero, 2026

Zohran Mamdani fue juramentado como alcalde de la Ciudad de Nueva York. Durante su discurso inaugural, el progresista de 34 años prometió gobernar como un "demócrata socialista" y traer de vuelta “la era del gran Gobierno”. El evento contó con la presencia de varias figuras progresistas, como Alexandria Ocasio-Cortez, Letitia James y Bernie Sanders, quien incluso fue el encargado de tomarle juramento al nuevo alcalde.

Mamdani, quien pasó de ser un asambleísta al funcionario más poderoso de NYC en cuestión de meses, se convirtió en el alcalde más joven en asumir desde hace más de un siglo y en el primer musulmán en ocupar el cargo. Además, es el primer alcalde en llevar barba desde 1913.

Previo al discurso principal, algunos oradores celebraron la agenda de Mamdani y la naturaleza única de su elección. Por ejemplo, AOC aseguró que los vecinos de NYC eligieron "un liderazgo histórico y ambicioso en respuesta a tiempos insostenibles y sin precedentes".

Por su parte, el escritor Cornelius Eady leyó un poema dedicado “a mis estudiantes trans, queer, extranjeros y de color de la Universidad de Tennessee, Knoxville”.

Luego llegó el turno del senador Bernie Sanders, quien insistió en aumentar los impuestos para las rentas más altas: "Exigir que los ricos y las grandes corporaciones comiencen a pagar su parte justa de impuestos no es radical, es exactamente lo correcto". Mientras tanto, los asistentes coreaban "graven a los ricos".

Precisamente, fue el senador de Vermont el encargado de tomarle juramento a Mamdani, quien juró sobre el libro del Corán, libro sagrado del Islam. Horas antes, poco después de la medianoche del primero de enero, ya había sido oficialmente juramentado por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James. Sanders ya había hecho lo propio con el exalcalde Bill de Blasio en su segunda inauguración.

"No abandonaré mis principios por miedo a que me consideren radical"

Mamdani llegó al evento junto a su esposa, Rama Duwaji, en un taxi amarillo. Luego de ser ovacionado por sus seguidores al subir al escenario, el alcalde abrazó su agenda progresista y sus principales promesas de campaña.

"Fui elegido como un demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista. No abandonaré mis principios por miedo a que me consideren radical. Como dijo una vez el gran senador de Vermont (Sanders), 'lo radical es un sistema que da tanto a tan pocos y niega a tanta gente las necesidades básicas de la vida'. Nos esforzaremos cada día para garantizar que ningún neoyorquino se vea privado de ninguna de esas necesidades básicas por motivos económicos", expresó.

"Porque este es el gobierno de Nueva York, por Nueva York y para Nueva York. A partir de hoy, gobernaremos de forma expansiva y audaz. Puede que no siempre tengamos éxito, pero nunca se nos acusará de carecer del valor necesario para intentarlo. A aquellos que insisten en que la era del gran gobierno ha terminado, escuchen lo que tengo que decir. El Ayuntamiento ya no dudará en utilizar su poder para mejorar la vida de los neoyorquinos", añadió el nuevo alcalde.

Por último, Mamdani prometió expandir el legado de algunos de sus predecesores, particularmente la creencia de que "Nueva York podía pertenecer a más que solo unos pocos privilegiados".

"Podía pertenecer a quienes operan nuestros trenes subterráneos y limpian nuestros parques, a quienes nos dan de comer biryani y hamburguesas de carne, picanha y pastrami con pan de centeno. Y sabían que esta creencia podría hacerse realidad si tan solo el gobierno se atreviera a trabajar más duro para quienes más trabajan. En los próximos años, mi administración resucitará ese legado”, sentenció.

El alcalde saliente, Eric Adams, asistió al evento y fue abucheado por los seguidores de Mamdani, quien, como dato curioso, no mencionó a Donald Trump ni una vez.

Entre sus principales propuestas están la creación de una red de supermercados estatales, establecer una fuerza de seguridad pública alternativa a la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), congelar los precios de los alquileres, subir el impuesto corporativo del 7,25% al 11,5% (aunque necesitaría el aval de la Asamblea Estatal) y transformar 50 escuelas en centros de resiliencia climática.