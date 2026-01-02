Mamdani inicia su alcaldía revocando órdenes de Adams que respaldaban a Israel

Publicado por Sabrina Martin 2 de enero, 2026

El recién investido alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, comenzó su gestión con un giro inmediato en la política municipal al revocar una serie de órdenes ejecutivas firmadas por su antecesor, Eric Adams, incluidas disposiciones que respaldaban a Israel y adoptaban una definición ampliamente utilizada de antisemitismo.

Mamdani emitió una directiva para dejar sin efecto todas las órdenes ejecutivas firmadas por Adams a partir del 26 de septiembre de 2024, fecha en la que el entonces alcalde fue acusado por un gran jurado federal por cargos de corrupción. Según Mamdani, ese día marcó un momento de quiebre entre la política local y muchos ciudadanos de Nueva York, argumento que utilizó para justificar la anulación general de esas medidas.

Eliminación de órdenes clave sobre Israel

Entre las órdenes revocadas se encontraba una que reconocía la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), utilizada por Gobiernos y organismos internacionales para identificar expresiones antijudías. También fue anulada otra directiva que limitaba a las agencias municipales a participar en boicots o campañas de desinversión contra Israel.

Su eliminación fue interpretada por distintos sectores como un retroceso en la postura de la ciudad frente al antisemitismo y la relación con el Estado judío.

Reacciones y advertencias

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel reaccionó con dureza y acusó a Mamdani de avivar tensiones al eliminar la definición de la IHRA y levantar las restricciones al boicot. En un mensaje público, la cancillería israelí sostuvo que estas decisiones no representan liderazgo y agravan un clima ya sensible.

En contraste, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas de Nueva York celebró la revocación de lo que calificó como órdenes “Israel Primero” y afirmó que la definición de la IHRA constituye un ataque a la libertad de expresión, una postura que ha sido ampliamente cuestionada por defensores de Israel y organizaciones judías.