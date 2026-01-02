Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Mamdani inicia su alcaldía revocando órdenes de Adams que respaldaban a Israel

Entre las órdenes revocadas se encuentra una que reconocía la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Mamdani  en Nueva York/ Angela Weiss

Mamdani  en Nueva York/ Angela WeissAngela Weiss / AFP

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

El recién investido alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, comenzó su gestión con un giro inmediato en la política municipal al revocar una serie de órdenes ejecutivas firmadas por su antecesor, Eric Adams, incluidas disposiciones que respaldaban a Israel y adoptaban una definición ampliamente utilizada de antisemitismo.

Mamdani emitió una directiva para dejar sin efecto todas las órdenes ejecutivas firmadas por Adams a partir del 26 de septiembre de 2024, fecha en la que el entonces alcalde fue acusado por un gran jurado federal por cargos de corrupción. Según Mamdani, ese día marcó un momento de quiebre entre la política local y muchos ciudadanos de Nueva York, argumento que utilizó para justificar la anulación general de esas medidas.

Eliminación de órdenes clave sobre Israel

Entre las órdenes revocadas se encontraba una que reconocía la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), utilizada por Gobiernos y organismos internacionales para identificar expresiones antijudías. También fue anulada otra directiva que limitaba a las agencias municipales a participar en boicots o campañas de desinversión contra Israel.

Su eliminación fue interpretada por distintos sectores como un retroceso en la postura de la ciudad frente al antisemitismo y la relación con el Estado judío.

Reacciones y advertencias

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel reaccionó con dureza y acusó a Mamdani de avivar tensiones al eliminar la definición de la IHRA y levantar las restricciones al boicot. En un mensaje público, la cancillería israelí sostuvo que estas decisiones no representan liderazgo y agravan un clima ya sensible.

En contraste, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas de Nueva York celebró la revocación de lo que calificó como órdenes “Israel Primero” y afirmó que la definición de la IHRA constituye un ataque a la libertad de expresión, una postura que ha sido ampliamente cuestionada por defensores de Israel y organizaciones judías.

Promesas de protección en medio de la polémica

Mamdani, quien ha sido crítico del Gobierno israelí, ha rechazado las acusaciones de antisemitismo y aseguró que protegerá a la comunidad judía de Nueva York, la más grande fuera de Israel. Su oficina informó que la Oficina de la Ciudad para Combatir el Antisemitismo, creada durante la administración Adams, se mantendrá operativa, aunque será reorganizada. Sin embargo, sus primeras decisiones ya han marcado una clara ruptura con la línea de apoyo a Israel sostenida por la administración anterior.

Recomendaciones

tracking