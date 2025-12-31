Trump bloquea los primeros dos proyectos de ley de su segundo mandato

Publicado por Sabrina Martin 31 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump firmó los primeros vetos presidenciales de su segundo mandato, bloqueando dos proyectos de ley que habían sido aprobado en el Congreso. Las decisiones fueron comunicadas oficialmente al poder legislativo mediante cartas en las que el mandatario detalló sus razones para rechazar ambas medidas.

Los vetos afectan a un proyecto de infraestructura hídrica en Colorado y a una asignación presupuestaria vinculada a un área ubicada dentro del Parque Nacional Everglades, en Florida.

Veto al proyecto del Conducto del Valle de Arkansas

El primer veto corresponde a la Ley para la Finalización del Conducto del Valle de Arkansas (AVC), una iniciativa destinada a financiar un proyecto de agua potable en el este de Colorado. El plan buscaba llevar suministro de agua a 39 comunidades rurales de la región de las Llanuras Orientales, donde el agua subterránea presenta altos niveles de salinidad y, en algunos casos, ha generado preocupaciones por la liberación de radiación en los pozos.

En su carta al Congreso, el presidente Trump explicó que decidió vetar la medida para evitar que los contribuyentes financien políticas costosas y poco confiables, reafirmando su postura sobre el control del gasto público.

“HR 131 continuaría las políticas fallidas del pasado al obligar a los contribuyentes federales a soportar aún más de los costos masivos de un proyecto de agua local, un proyecto de agua local que, como se concibió inicialmente, se suponía que sería pagado por las localidades que lo usaran”, señaló Trump en su mensaje de veto.

Segundo veto relacionado con los Everglades

El segundo veto bloquea un proyecto que asignaba 14 millones de dólares para la protección de Osceola Camp, un área ubicada dentro del Parque Nacional Everglades y habitada por miembros de la tribu Miccosukee.

La tribu había cuestionado los planes de la Administración Trump para instalar en la zona un centro de detención improvisado para inmigrantes, conocido como “Alligator Alcatraz”. Un juez federal había ordenado previamente el cierre de la instalación.

“A pesar de buscar financiación y un trato especial del Gobierno federal, la Tribu Miccosukee ha buscado activamente obstruir políticas de inmigración razonables por las que el pueblo estadounidense votó decisivamente cuando fui elegido”, expresó Trump en su mensaje.

“Mi Administración está comprometida a impedir que los contribuyentes estadounidenses financien proyectos para intereses especiales, especialmente aquellos que no están alineados con la política de mi administración de expulsar del país a inmigrantes ilegales y criminales violentos”, añadió.