El FBI frustró un ataque terrorista en Año Nuevo inspirado en ISIS

Publicado por Joaquín Núñez 2 de enero, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) frustró un potencial ataque terrorista en Carolina del Norte. Según informó el DOJ, en conjunto con la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, un hombre planeaba usar cuchillos y martillos para perpetrar un atentado mortal durante la noche del 31 de diciembre.

El acusado es Christian Sturdivant, de 18 años, cuyo objetivo era un restaurante de comida rápida ubicado en Mint Hill, Carolina del Norte. El joven fue arrestado y acusado de intentar brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, dado que había mostrado en línea su apoyo al Estado Islámico (ISIS).

Según declaró el viernes Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, Sturdivant "se estaba preparando para la yihad y gente inocente iba a morir". "Su objetivo eran judíos, cristianos y personas LGBTQ", añadió.

Las autoridades trabajaron preventivamente con el joven de 18 años, quien comenzó a leer sitios web de ISIS y a hacer contenido en TikTok antes de comunicarse con un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI), a quien le compartió de forma muy específica sus planes para el 31 de diciembre.

Posteriormente, se ejecutó una orden de registro en su residencia, donde se encontraron cuchillos y martillos escondidos bajo su cama, así como también notas sobre sus planes. De esta manera, Sturdivant fue detenido en la tarde del 31 de diciembre y actualmente permanece bajo custodia federal. En caso de ser declarado culpable, el joven podría enfrentar una pena máxima de 20 años en una prisión federal.

El caso está bajo la órbita del fiscal federal adjunto para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, Robert Gleason, y la abogada litigante del Departamento de Justicia de la Sección Antiterrorista de la División de Seguridad Nacional, Elisa Poteat.

"El acusado supuestamente quería ser soldado del ISIS y planeaba cometer un ataque violento en la víspera de Año Nuevo en apoyo a ese grupo terrorista, pero el FBI y nuestros socios lo impidieron”, declaró el director del FBI, Kash Patel, a través de un comunicado.

“Es fundamental colaborar estrechamente con nuestros aliados en las fuerzas del orden y compartir rápidamente información sobre posibles amenazas, como se demostró en este caso. El mensaje del FBI es claro: cualquiera que apoye al ISIS o a otros grupos terroristas no puede esconderse y rendirá cuentas ante nuestro sistema judicial”, añadió.

Según declaró el viernes James Barnacle, agente especial del FBI a cargo en Charlotte, Sturdivant había estado en el radar del FBI en 2022. En aquel momento, se comunicó en las redes sociales con un miembro del ISIS, le indicó que se vistiera completamente de negro, llamara a las puertas de las personas de la zona y las atacara con un martillo.