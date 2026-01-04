El CAIR guarda silencio sobre los disturbios civiles en Irán

Publicado por Johnny Edwards | The Center Square 4 de enero, 2026

El mayor grupo de defensa de los musulmanes de Estados Unidos se pronuncia regularmente sobre los supuestos abusos de Israel en Gaza. Sin embargo, aún no se ha significado sobre las protestas por los derechos humanos en Irán.

La última revuelta civil iraní estalló el domingo, comenzando en Teherán como una manifestación contra los graves problemas económicos y la depreciación de la moneda iraní, para luego expandirse a nivel nacional en una protesta más amplia contra el régimen religioso del país.

No hay nada en el sitio web sobre la protesta de los ciudadanos iraníes.

Durante ese tiempo, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) emitió cinco comunicados de prensa sobre Israel y los palestinos y cuatro en los que elogiaba o defendía al nuevo alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, según la sección de noticias del sitio web principal del CAIR.

Sin embargo, no hay nada en el sitio que aborde la última protesta de los ciudadanos iraníes contra la República Islámica, conocida por su dura opresión de las mujeres y las niñas, los disidentes políticos y los homosexuales. Al menos una docena o más de manifestantes han muerto desde que comenzaron los últimos disturbios, según han informado los medios de comunicación.

La representante del estado de Georgia Esther Panitch, demócrata y única judía en la Cámara de Representantes de Georgia, dijo que no le sorprende que el grupo islámico se haya mantenido en silencio.

"Ese es su modus operandi", dijo Pantich. "Si no es Israel, no les importa".

CAIR, acusado de vínculos con Hamás y los Hermanos Musulmanes

CAIR, una organización de derechos civiles con sede en Washington y 31 años de antigüedad, con delegaciones en todo el país, fue objeto de un intenso escrutinio a finales del año pasado por parte de gobernadores y legisladores republicanos, que la acusaron de vínculos con Hamás y los Hermanos Musulmanes.

Tanto el gobernador de Texas Greg Abbott como el gobernador de Florida Ron DeSantis declararon formalmente al grupo organización terrorista, siendo ambos gobernadores demandados posteriormente por CAIR, que niega rotundamente apoyar el terrorismo o tener vínculos con entidades extranjeras. El Center Square ha informado de que, al parecer, ningún otro gobernador republicano tiene previsto seguir su ejemplo.

El portavoz de CAIR, Ibrahim Hooper, confirmó a The Center Square el viernes que no ha emitido ninguna declaración pública sobre la situación en Irán. Preguntado por si podría haber alguna próximamente, dijo: "Lo dudo".

Hooper explicó que no sabe cuál es la postura de CAIR, pero que preguntaría internamente si el grupo planea decir algo.

"No opinamos sobre todos los temas", dijo Hooper.

"Acto de guerra injustificado contra Irán"

Sin embargo, CAIR ha pesado en Irán un montón de veces antes, como en junio, cuando la organización condenó el "acto injustificado de guerra contra Irán" del presidente Donald Trump, que sostuvo en un post en X que se llevó a cabo "bajo la presión del gobierno israelí fuera de control."

"Es hipocresía", dijo Pantich, el representante de Georgia que como abogado representa a un cirujano judío que demanda a CAIR y a otros por difamación después de que supuestamente fuera puesto en la picota por ser voluntario en las Fuerzas de Defensa de Israel. "Afirman ser una organización musulmana de derechos civiles. Defienden a los musulmanes de fuera de Estados Unidos, pero no a los que están sometidos a el peor tipo de regímenes opresivos que existen, como Irán. Son muy selectivos".

El Departamento de Estado de Estados Unidos no considera a CAIR una organización terrorista extranjera, aunque el diputado estadounidense Randy Fine, de Florida, presentó el año pasado un proyecto de ley que ordenaría al secretario de Estado Marco Rubio revisar si cumple los criterios. El congresista de Texas Chip Roy también presentó una ley que eliminaría la exención fiscal de CAIR.

En su página web, CAIR se describe como "un principal defensor de la justicia y el entendimiento mutuo." Uno de sus principios básicos declarados es apoyar "políticas exteriores que ayuden a crear un comercio libre y equitativo, fomenten los derechos humanos y promuevan un gobierno representativo basado en la justicia socioeconómica."

¿Dónde está la indignación por el pueblo iraní que vive bajo un brutal régimen teocrático?

El actor y director Michael Rapaport, que ha anunciado su candidatura a la alcaldía de Nueva York en 2029, se hizo eco de muchos usuarios de X esta semana cuando exigió a quienes protestan a favor de los palestinos que hagan lo mismo por el pueblo de Irán.

"¿Dónde está la indignación por el pueblo iraní que vive bajo un brutal régimen teocrático?". dijo Rapaport en X. "¿Dónde está la rabia por las mujeres que no tienen derechos básicos? Por las chicas golpeadas, encarceladas o asesinadas por no llevar el hiyab 'correctamente'? ¿Por los periodistas, artistas, personas LGBTQ, disidentes silenciados, torturados, desaparecidos? Por nada. Nada de marchas. Ni tiendas de campaña. Ni gritos en megáfonos. Ni cánticos virales".

