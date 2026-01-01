Trump cierra el año destacando a la Patrulla Fronteriza y a la comunidad hispana

Publicado por Joaquín Núñez 31 de diciembre, 2025

Donald Trump cerró el año con un mensaje para la Patrulla Fronteriza y la comunidad hispana. El presidente lanzó un posteo en su cuenta de Truth Social, donde les agradeció a los agentes fronterizos, muchos de ellos de origen hispano, por su trabajo durante 2025.

Durante el primer año de su segunda gestión, el republicano tuvo a la seguridad fronteriza como uno de sus objetivos principales.

En concreto, destacó la labor de Paul Pérez, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), el sindicato que representa a los agentes y al personal de apoyo de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. También destacó el incremento en los números de alistamiento en las fuerzas del orden.

"Paul Pérez y la Patrulla Fronteriza han hecho un trabajo fantástico, y estoy muy orgulloso de que más de la mitad sean de ascendencia hispana, algo de lo que se quejan la incompetente alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (que ni siquiera ha conseguido los permisos para que la gente reconstruya sus casas tras el incendio récord que tuvo lugar), y otros políticos de tercera categoría. Nuestras cifras de alistamiento están en máximos históricos, y así seguirá siendo", escribió el presidente.

"No hay ningún grupo del que me sienta más orgulloso que la Patrulla Fronteriza y el ICE, y nadie entiende mejor la frontera que nuestra fantástica población hispana, que sigue haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande", añadió.

Horas antes, y en diálogo con Fox News, Pérez agradeció a Trump por su compromiso con la frontera sur.

"Después de haber trabajado con cinco presidentes, puedo decirles esto: el presidente Trump hizo más en dos semanas. Desde el primer día hasta las dos semanas, en ese periodo de tiempo, hizo más por este país al asegurar la frontera que lo que hicieron los otros presidentes con los que trabajé, cinco en total, en todo su mandato de cuatro u ocho años. Y así hemos cerrado completamente la frontera. No hay escapatorias. No hay nadie que cruce. Estamos persiguiendo a todas y cada una de las personas que cruzaron la frontera durante el mandato de Joe Biden, gracias a que hemos podido asegurar la frontera como ningún otro presidente nos había permitido hacerlo antes", declaró.