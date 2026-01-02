Trump dice que toma más aspirina de la recomendada y rechaza dudas sobre su salud

Publicado por Sabrina Martin 1 de enero, 2026

El presidente Donald Trump rechazó de manera directa las versiones que cuestionan su estado de salud y dejó claro que su condición física no interfiere con el ejercicio del cargo. En una entrevista publicada por The Wall Street Journal, el mandatario negó haberse quedado dormido durante reuniones oficiales y defendió tanto su rutina diaria como las decisiones médicas que han sido objeto de especulación pública.

Desde que asumió el cargo en enero de 2025 a los 79 años, Trump ha enfrentado un escrutinio sobre su vigor y energía. En ese contexto, el presidente afirmó que las dudas sobre su salud han sido exageradas y reiteró que se mantiene plenamente enfocado en sus responsabilidades como jefe del Ejecutivo.

Aspirina, prevención cardíaca y transparencia médic a

Trump explicó que toma diariamente una dosis de aspirina superior a la que suelen recomendar los médicos. Según señaló, lo hace con el objetivo de prevenir problemas cardíacos, ya que el medicamento ayuda a diluir la sangre. Reconoció que este consumo prolongado provoca moretones visibles en sus manos, lo que ha generado comentarios públicos, y confirmó que en ocasiones utiliza maquillaje para disimularlos.

El médico presidencial, el capitán de la Marina Sean Barbabella, respaldó esta explicación al confirmar que Trump toma 325 miligramos de aspirina al día como medida de “prevención cardíaca”. Barbabella detalló que la aspirina actúa como anticoagulante y ayuda a reducir el riesgo de coágulos, aunque puede aumentar la probabilidad de sangrado y hematomas.

Pruebas médicas sin hallazgos graves En octubre, la Casa Blanca informó que el presidente se sometió a estudios de imagen del torso, lo que dio lugar a especulaciones sobre posibles problemas de salud. Trump explicó que, en retrospectiva, considera que la prueba generó dudas innecesarias, pese a que no arrojó resultados negativos.

Barbabella indicó que la tomografía computarizada se utilizó para descartar definitivamente problemas cardiovasculares y que no se detectaron anomalías. También confirmó que el presidente padece insuficiencia venosa crónica superficial, una afección que causó hinchazón en la parte inferior de las piernas a comienzos de este año. Trump señaló que utilizó medias de compresión para aliviar el problema, aunque dejó de usarlas porque le resultaban incómodas.



Ritmo de trabajo y control de la agenda

El presidente afirmó que ha solicitado a sus asesores limitar su agenda para concentrarse en las reuniones más importantes. De acuerdo con The Wall Street Journal, Trump suele iniciar su jornada en el Despacho Oval alrededor de las 10 de la mañana y trabaja hasta las 7 u 8 de la noche. También reiteró que no practica ejercicio formal fuera de su actividad habitual en el campo de golf.