Trump se mostró sorprendido por Mamdani en una amistosa reunión en la Casa Blanca: "Vamos a trabajar juntos"

Publicado por Joaquín Núñez 21 de noviembre, 2025

Donald Trump recibió a Zohran Mamdani en el Salón Oval. Una vez terminada la reunión, el presidente y el alcalde electo de la Ciudad de Nueva York respondieron preguntas de la prensa. Trump aseguró estar sorprendido, dado que encontró muchos puntos de acuerdo con Mamdani. A su vez, aseguró que, en última instancia, quiere que a la ciudad le vaya bien.

El progresista llegó a Washington DC después de haber ganado las elecciones a la Alcaldía el pasado 4 de noviembre, cuando derrotó cómodamente Andrew Cuomo y Curtis Sliwa. Durante la campaña, se refirió a Trump como un "fascista" y un "déspota". Por su parte, el presidente llamó a votar por Cuomo para evitar que un "comunista" que sería muy perjudicial para la Gran Manzana.

En este contexto, ambos dejaron de lado su antigua retórica y se comprometieron a trabajar juntos para afrontar los principales problemas de la ciudad, como el crimen, el costo de vida y la vivienda.

"Tenemos una cosa en común: queremos que esta ciudad que tanto amamos funcione muy bien"

Al comienzo de la rueda de prensa, Trump felicitó a Mamdani por la campaña y por su victoria en las elecciones, poniéndose a disposición para trabajar en conjunto y fortalecer a Nueva York.

"Acabamos de tener una reunión estupenda, una reunión realmente buena y muy productiva. (...) Cuanto mejor lo haga, más feliz seré yo. Diré que no hay diferencia en cuanto al partido, no hay diferencia en nada, y vamos a ayudarle a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura", expresó el republicano.

A su vez, señaló que comparten objetivos en común, más no así los medios para lograr esos objetivos. Uno de ellos fue la reducción del crimen: "Lo hemos discutido largo y tendido, de hecho, quizá más que cualquier otra cosa. Quiere tener una Nueva York segura. En última instancia, una Nueva York segura será una Nueva York estupenda. Si no es segura, por muy bien que lo hagamos con los precios y con cualquier otra cosa, podemos hablar de lo que queramos. Si no hay seguridad en las calles, no va a ser un éxito. Así que vamos a trabajar juntos".

Uno de los momentos más virales de la reunión fue cuando una reportera le preguntó a Mamdani por sus pasados comentarios sobre Trump, particularmente cuando lo llamó "fascista". Cuando el alcalde electo comenzó a responder, el presidente lo frenó y dijo lo siguiente: "No pasa nada, puedes decir que sí. Es más fácil que explicarlo". Acto seguido, le dio un par de palmadas en el brazo.

"Quiero que la ciudad de Nueva York sea estupenda. Miren, me encanta la ciudad de Nueva York. Es de dónde vengo. Pasé muchos años allí. Ahora estoy aquí. Sufrimos un gran revés con un hombre al que llamábamos (Bill) De Blasio. Pensé que era un revés tremendo para la ciudad. Creo que este alcalde podría hacer algunas cosas que serán realmente estupendas", finalizó Trump.