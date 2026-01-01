Mamdani juramentó como alcalde de Nueva York

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 1 de enero, 2026

Zohran Mamdani juró su cargo como alcalde número 112 de la ciudad de Nueva York poco después de la medianoche del 1 de enero.

Mamdani, de 34 años, asambleísta del estado de Queens, juró el cargo ante la fiscal general del Estado Letitia James en una estación de metro abandonada, con su esposa, Rama Duwaji, a su lado. Es el primer alcalde de Nueva York que utiliza un Corán en su toma de posesión.

"Este es realmente el honor y el privilegio de toda una vida", dijo Mamdani tras prestar juramento de cumplir fielmente sus obligaciones como alcalde y pagar los 9 dólares de la tasa de presentación, informó el New York Post.

Mamdani hizo campaña en temas de asequibilidad y coste de la vida, pero es un crítico declarado del sionismo, una postura que ha dejado descolocada a la comunidad judía de Nueva York.

El rabino Ammiel Hirsch, de la Sinagoga Libre Stephen Wise de Nueva York, uno de los principales críticos liberales de Mamdani, declaró a JNS en noviembre: "La historia nos demuestra que dondequiera que se normaliza el antisionismo y dondequiera que tiene apoyo, el antisionismo cuenta con el apoyo de funcionarios gubernamentales de alto nivel, [y] como la noche sigue al día, aumenta la hostilidad hacia los judíos."

Un día antes de que Mamdani se convirtiera en alcalde, la oficina municipal para combatir el odio a los judíos publicó su primer informe anual.

"El antisemitismo no es sólo un problema judío", escribió en el informe el alcalde saliente de Nueva York, Eric Adams. "Pone a prueba el carácter de nuestra ciudad".

Según la Liga Antidifamación, al menos el 20% de los más de 400 nombramientos del equipo de transición de Mamdani estaban relacionados con grupos o tienen un "historial documentado de hacer declaraciones antiisraelíes."

Dos días antes de su toma de posesión, Mamdani nombró al abogado Ramzi Kassem como asesor jurídico jefe de la ciudad. Kassem, de 47 años, que escribió artículos antiisraelíes para el periódico de su campus cuando era estudiante, es cofundador de Creating Law Enforcement Accountability and Responsibility (CLEAR) en la Facultad de Derecho de la CUNY. Abogados de CLEAR, entre ellos Kassem, representaron a Mahmoud Khalil, licenciado de la Universidad de Columbia detenido por las autoridades de inmigración por liderar supuestamente protestas contra Israel.

