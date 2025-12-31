Representante Anna Paulina Luna anuncia un proyecto de ley de inmigración moratoria: qué implicaciones podría tener

Publicado por Sabrina Martin 30 de diciembre, 2025

Una legisladora republicana anunció que planea presentar un proyecto de ley para implementar una pausa temporal en la inmigración hacia Estados Unidos, una medida que detendría nuevas entradas al país mientras se aborda lo que describe como una profunda crisis en el sistema migratorio. El anuncio fue realizado por la representante de Florida Anna Paulina Luna, quien aseguró que la iniciativa será presentada cuando el Congreso retome sus sesiones en Washington.

La propuesta, conocida como moratoria migratoria, tiene como objetivo frenar de manera temporal el ingreso de inmigrantes. Según la congresista, esta pausa es necesaria para permitir una revisión integral del sistema actual, al que considera gravemente deteriorado y vulnerable a abusos.

Críticas al sistema vigente

Luna dio a conocer su postura a través de un mensaje publicado el martes en la red social X. En ese mensaje, afirmó que el sistema de inmigración de Estados Unidos “está increíblemente roto” y señaló que muchas personas han llegado al país y “lo han abusado gravemente”. Para la legisladora, esta situación demuestra que el modelo actual no está cumpliendo con su propósito.

De acuerdo con su declaración, los problemas no se limitan a casos aislados, sino que afectan al funcionamiento general del sistema. En ese contexto, insistió en que la inmigración necesita una reforma integral y no simples ajustes parciales.