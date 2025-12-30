El Departamento del Tesoro sanciona a Irán y a Venezuela por comercio de armas y drones de combate
Las medidas se basan en designaciones de no proliferación previas emitidas en octubre y noviembre de 2025, y en apoyo a la reimposición de las sanciones y otras restricciones de las Naciones Unidas a Irán el 27 de septiembre de 2025.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció hoy sanciones contra 10 personas y entidades en Irán y Venezuela, incluida la empresa venezolana Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), vinculada a la venta de vehículos aéreos no tripulados (UAV) iraníes por millones de dólares al país caribeño.
JNS
JNS (Jewish News Syndicate)
Objetivo de las sanciones
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró en el comunicado oficial:
"El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente proliferación de armas letales en todo el mundo. Seguiremos tomando medidas rápidas para privar a quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero de Estados Unidos".
Washington también da cumplimiento con este anuncio al Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.° 2 y las Órdenes Ejecutivas 13382 y 13949, dirigidas a proliferadores de armas de destrucción masiva y a quienes apoyan el programa de armas convencionales de Irán, explica el texto.
De acuerdo a la nota, el objetivo de estas acciones es impedir que Irán y Venezuela accedan a recursos financieros y materiales para sus programas de drones, misiles y otras armas que amenazan la seguridad global y regional.
¿Quiénes son los sancionados?
Este UAV de combate, parte del arsenal de las Fuerzas Armadas venezolanas, tiene la capacidad de lanzar bombas aire-tierra guiadas de diseño iraní. Desde 2006, Irán y Venezuela han trabajado conjuntamente para transferir estos drones, una operación que EEUU considera una amenaza a la seguridad regional y a sus intereses en el hemisferio occidental.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de designó a tres personas y varias empresas iraníes vinculadas con la adquisición de químicos para misiles balísticos y componentes de UAV, incluyendo Pardisan Rezvan Shargh International, Rayan Fan Group y sus filiales.
Como resultado, todos los bienes de estas personas y entidades que se encuentren en Estados Unidos quedan EEUU, y se prohíben las transacciones con ciudadanos estadounidenses sin autorización, bajo riesgo de sanciones civiles o penales.
Las medidas también aplican a cualquier entidad propiedad, directa o indirectamente en un 50 % o más, de los individuos sancionados.
Las instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones significativas con estas personas o entidades podrían enfrentar sanciones secundarias.