El Departamento del Tesoro sanciona a Irán y a Venezuela por comercio de armas y drones de combate

Publicado por Diane Hernández 30 de diciembre, 2025

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció hoy sanciones contra 10 personas y entidades en Irán y Venezuela, incluida la empresa venezolana Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), vinculada a la venta de vehículos aéreos no tripulados (UAV) iraníes por millones de dólares al país caribeño.

Objetivo de las sanciones

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró en el comunicado oficial:

"El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente proliferación de armas letales en todo el mundo. Seguiremos tomando medidas rápidas para privar a quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero de Estados Unidos".

Las medidas se basan en designaciones de no proliferación previas emitidas en octubre y noviembre de 2025, y en apoyo a la reimposición de las sanciones y otras restricciones de las Naciones Unidas a Irán el 27 de septiembre de 2025.

Washington también da cumplimiento con este anuncio al Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.° 2 y las Órdenes Ejecutivas 13382 y 13949, dirigidas a proliferadores de armas de destrucción masiva y a quienes apoyan el programa de armas convencionales de Irán, explica el texto.

De acuerdo a la nota, el objetivo de estas acciones es impedir que Irán y Venezuela accedan a recursos financieros y materiales para sus programas de drones, misiles y otras armas que amenazan la seguridad global y regional.