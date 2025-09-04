El Tesoro impone multa millonaria a una empresa estadounidense por usar un avión venezolano-iraní ligado al terrorismo

Publicado por Sabrina Martin 3 de septiembre, 2025

El Departamento del Tesoro anunció que Fracht FWO Inc., compañía de transporte con sede en Houston, deberá pagar 1.610.775 de dólares tras confirmarse que ignoró programas de sanciones de Estados Unidos relacionados con Venezuela e Irán.

El contrato cuestionado

De acuerdo con la investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en mayo de 2022 la firma contrató a la aerolínea venezolana EMTRASUR para movilizar autopartes desde México hacia Argentina. Esta aerolínea es filial de Conviasa, empresa controlada por el régimen de Nicolás Maduro y sancionada por Washington.

El traslado se realizó en un avión registrado en Venezuela con matrícula YV-3531, pero que en realidad estaba asociado a Mahan Air, una aerolínea iraní vetada en Estados Unidos. A ello se sumó que la tripulación era iraní, lo que convirtió la operación en una doble violación a los programas de sanciones.

Impacto económico y gravedad del caso

Según el informe de OFAC, el contrato permitió que el régimen venezolano recibiera un beneficio de aproximadamente 935.000 dólares. La agencia concluyó que la transacción involucró activos bloqueados por sus vínculos con Irán y la proliferación de actividades ilícitas.

El organismo calificó la actuación de la empresa como “atroz” y subrayó que no fue reportado de manera voluntaria, lo que aumentó la severidad de la sanción.