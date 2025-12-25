El mensaje en Nochebuena de Trump: "Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical"
El republicano sostuvo que los izquierdistas están "haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente".
El presidente Donald Trump deseó este miércoles una feliz Navidad "a todos, incluida la escoria de la izquierda radical". Los comentarios los hizo, en sus redes sociales, durante la Nochebuena.
"Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente", dijo el republicano en su red Truth Social.
En temas de economía, asuntos sociales e incluso conflictos internacionales, Trump reprocha regularmente al Partido Demócrata, y en particular al expresidente Joe Biden, por ser el origen de las dificultades que atraviesa Estados Unidos y el mundo.
En ese sentido, el mandatario aseguró que los estadounidenses ya no enfrentan políticas woke como fronteras seguras ni "hombres en deportes femeninos, transgénero para todos ni una aplicación débil de la ley".
Además, celebró su política económica y señaló que "los aranceles nos han proporcionado billones de dólares en crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más sólida que hemos tenido nunca". También dijo que Estados Unidos volverá a ser respetado.
"Estos momentos nos recuerdan que el corazón de Estados Unidos es fuerte"
Antes de Navidad el presidente y la primera dama publicaron una tarjeta en la que aseguraron que "la Navidad es una época para celebrar todo lo que hace excepcional a nuestro país".
"En todo Estados Unidos, cada hogar tiene sus propias historias y tradiciones, pero son nuestros valores compartidos los que nos unen como una sola nación. En cada comunidad, nos sentimos inspirados por simples actos de bondad que reflejan el perdurable espíritu estadounidense de generosidad, patriotismo y gratitud. Estos momentos nos recuerdan que el corazón de Estados Unidos es fuerte", escribieron en la tarjeta.