El mensaje en Nochebuena de Trump: "Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical"

Publicado por Williams Perdomo 25 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump deseó este miércoles una feliz Navidad "a todos, incluida la escoria de la izquierda radical". Los comentarios los hizo, en sus redes sociales, durante la Nochebuena.

"Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente", dijo el republicano en su red Truth Social.

En temas de economía, asuntos sociales e incluso conflictos internacionales, Trump reprocha regularmente al Partido Demócrata, y en particular al expresidente Joe Biden, por ser el origen de las dificultades que atraviesa Estados Unidos y el mundo.

En ese sentido, el mandatario aseguró que los estadounidenses ya no enfrentan políticas woke como fronteras seguras ni "hombres en deportes femeninos, transgénero para todos ni una aplicación débil de la ley".

Además, celebró su política económica y señaló que "los aranceles nos han proporcionado billones de dólares en crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más sólida que hemos tenido nunca". También dijo que Estados Unidos volverá a ser respetado.