La Casa Blanca revela el retrato oficial de Navidad del presidente Trump y la primera dama

Tarjeta de Navidad del presidente y la primera dama Captura de pantalla página web de la Casa Blanca.

Publicado por Williams Perdomo 23 de diciembre, 2025

La Casa Blanca publicó el retrato oficial de Navidad del presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump. La imagen se compartió con una tarjeta con un mensaje navideño:

"La Navidad es una época para celebrar todo lo que hace excepcional a nuestro país. En todo Estados Unidos, cada hogar tiene sus propias historias y tradiciones, pero son nuestros valores compartidos los que nos unen como una sola nación. En cada comunidad, nos sentimos inspirados por simples actos de bondad que reflejan el perdurable espíritu estadounidense de generosidad, patriotismo y gratitud. Estos momentos nos recuerdan que el corazón de Estados Unidos es fuerte", escribió la Casa Blanca en la tarjeta.

En ese sentido, la Casa Blanca sostuvo que esta época del año también invita a reflexionar sobre las bendiciones que comparten los estadounidenses. Resaltó que durante casi 250 años, Estados Unidos ha "crecido gracias a la esperanza y el arduo trabajo de familias que creyeron en algo más grande que ellas mismas".

"Su ejemplo nos inspira hoy, especialmente en Navidad, cuando nos reunimos con nuestros seres queridos para celebrar la fe, la familia y la libertad que definen nuestra historia nacional", señaló el presidente en la tarjeta firmada también por la primera dama.

Además, el mandatario recordó el trabajo de las Fuerzas Armadas.

"Recordamos a los valientes hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que no pueden estar en casa con sus familias. Su servicio protege nuestra libertad y permite a los estadounidenses celebrar en paz. Los llevamos, y a sus seres queridos, en nuestros corazones", sostuvo.