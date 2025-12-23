La Casa Blanca revela el retrato oficial de Navidad del presidente Trump y la primera dama
La imagen se compartió con una tarjeta y un mensaje navideño: "Son nuestros valores compartidos los que nos unen como una sola nación", dice la carta firmada por el mandatario.
La Casa Blanca publicó el retrato oficial de Navidad del presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump. La imagen se compartió con una tarjeta con un mensaje navideño:
"La Navidad es una época para celebrar todo lo que hace excepcional a nuestro país. En todo Estados Unidos, cada hogar tiene sus propias historias y tradiciones, pero son nuestros valores compartidos los que nos unen como una sola nación. En cada comunidad, nos sentimos inspirados por simples actos de bondad que reflejan el perdurable espíritu estadounidense de generosidad, patriotismo y gratitud. Estos momentos nos recuerdan que el corazón de Estados Unidos es fuerte", escribió la Casa Blanca en la tarjeta.
En ese sentido, la Casa Blanca sostuvo que esta época del año también invita a reflexionar sobre las bendiciones que comparten los estadounidenses. Resaltó que durante casi 250 años, Estados Unidos ha "crecido gracias a la esperanza y el arduo trabajo de familias que creyeron en algo más grande que ellas mismas".
Sociedad
Fotos: así es la decoración navideña de Melania Trump para la Casa Blanca en 2025
Williams Perdomo
"Su ejemplo nos inspira hoy, especialmente en Navidad, cuando nos reunimos con nuestros seres queridos para celebrar la fe, la familia y la libertad que definen nuestra historia nacional", señaló el presidente en la tarjeta firmada también por la primera dama.
Además, el mandatario recordó el trabajo de las Fuerzas Armadas.
"Recordamos a los valientes hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que no pueden estar en casa con sus familias. Su servicio protege nuestra libertad y permite a los estadounidenses celebrar en paz. Los llevamos, y a sus seres queridos, en nuestros corazones", sostuvo.