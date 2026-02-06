Trump acuerda permitir hasta 800 millones de dólares en importaciones de carne argentina

Publicado por Sabrina Martin 6 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump alcanzó un nuevo acuerdo comercial con Argentina que permitirá un aumento sustancial en las importaciones de carne de vaca hacia Estados Unidos.

El pacto concede a la carne argentina una ampliación sin precedentes de su acceso preferencial al mercado estadounidense, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina.

Una expansión que llegará a 100.000 toneladas



Según el comunicado del Gobierno argentino, el acuerdo permitirá que hasta 100.000 toneladas de carne de vacuno puedan ingresar a Estados Unidos bajo condiciones preferenciales. Esta cifra se alcanzará de forma progresiva y se sumará a los volúmenes que ya estaban autorizados.

Actualmente, Argentina puede exportar 20.000 toneladas de carne al mercado estadounidense. Con el nuevo pacto, se habilitarán 80.000 toneladas adicionales para el año 2026, lo que, según Buenos Aires, representará un incremento estimado de 800 millones de dólares en sus exportaciones hacia Estados Unidos.

Un acuerdo dentro de una agenda regional

La Administración Trump ya anunció en noviembre que llegó a acuerdos comerciales con varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. El nuevo entendimiento con Buenos Aires se enmarca en esa estrategia de expansión de relaciones comerciales en la región.

Para el presidente argentino Javier Milei, el avance representa una victoria diplomática.

Compromiso de revisar aranceles al acero y al aluminio

El Ministerio de Asuntos Exteriores argentino también informó que el Gobierno estadounidense reafirmó su compromiso de revisar los aranceles vigentes sobre el acero y el aluminio, como parte del diálogo comercial entre ambos países.

Aunque no se detallaron cambios inmediatos en estas tarifas, el tema quedó incorporado a la negociación más amplia que acompañó el acuerdo sobre carne.