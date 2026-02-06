Mark Amodei, el único republicano que representa a Nevada en el Congreso, anunció su retiro

Publicado por Joaquín Núñez 6 de febrero, 2026

Mark Amodei anunció que no buscará la reelección en 2026. El congresista de 67 años es el único republicano en representar a Nevada en el actual Congreso. Dio a conocer la noticia a través de un comunicado, donde aseguró que le llegó la hora de “pasar la antorcha”. Amodei representa al segundo distrito electoral de Nevada en la Cámara de Representantes desde el 2011.

De esta manera, se convirtió en el congresista republicano número 30 que decide buscar otro mandato este año. Actualmente, el republicano es miembro del Comité de Asignaciones Presupuestarias y ejerce como presidente del Subcomité de Seguridad Nacional.

“Servir al pueblo de Nevada ha sido el honor de mi vida. Nadie está más orgulloso de nuestro distrito congresional de Nevada que yo. Gracias por el honor. Todos los logros que merecen la pena comenzaron escuchando a los nevadenses y luchando por nuestros valores”, expresó el congresista en un comunicado.

“Llegué al Congreso para resolver problemas y garantizar que nuestro estado y nuestra nación tuvieran una voz fuerte en los procesos federales de política y supervisión. Estoy deseando terminar mi mandato. Tras 15 años de servicio, creo que es el momento adecuado para que Nevada y yo pasemos la antorcha”, añadió.

El congresista ya había sido respaldado por Donald Trump a finales de 2025 para un nuevo intento de reelección. “Lucha incansablemente por hacer crecer nuestra economía, reducir los impuestos y las regulaciones, promover el ‘MADE IN THE U.S.A.’, avanzar en el DOMINIO energético estadounidense, mantener nuestra frontera, ahora muy segura, SEGURA, detener la delincuencia de los inmigrantes, apoyar a nuestros valientes militares y veteranos, y defender nuestra Segunda Enmienda, siempre bajo asedio. Mark Amodei tiene mi apoyo total y absoluto para su reelección: ¡NO LOS DEFRAUDARÁ!”, escribió en su cuenta de Truth Social.

La última elección de Amodei fue en 2024, cuando derrotó al independiente Grek Kidd por 19 puntos porcentuales, 55% frente a 36%.

Las primarias republicanas en Nevada tendrán lugar en junio. Por el momento, solo dos republicanos anunciaron su candidatura para este distrito, Heath Fulkerson y Rick Shepherd. Sin embargo, se espera que más nombres de peso entren en la contienda durante los próximos meses.

Amodei habló con VOZ a finales del 2024, y explicó cómo Trump se convirtió en el primer republicano en ganar en Nevada a nivel presidencial tras veinte años.

“Las principales prioridades eran la economía, en todos sus aspectos, y la frontera en términos del hecho de que estuviera abierta. No es que América sea un país que no sea acogedor, pero somos un país de leyes y quieren pensar que hay reglas que se aplican y procesos que pasar. La inmigración había sido nuestra cultura por mucho tiempo y había una percepción muy definida de que esa cultura había cambiado y que las reglas básicamente habían sido ignoradas o dejadas de lado”, le dijo a VOZ el republicano de Nevada.