Bill Clinton ataca a los republicanos del Congreso por rechazar una audiencia pública sobre el caso Epstein

Publicado por Joaquín Núñez 6 de febrero, 2026

Bill Clinton criticó a los republicanos de la Cámara de Representantes por su manejo de la investigación sobre Jeffrey Epstein. En concreto, el expresidente demócrata apuntó contra el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, por no permitir que tanto su declaración como la de Hillary Clinton sean en formato de audiencia pública.

Tras meses de negociaciones entre los Clinton y Comer, el matrimonio demócrata accedió a testificar en la investigación sobre Epstein. Sin embargo, en los últimos días pidieron que su testimonio sea grabado y difundido al público estadounidense.

Una vez que habían accedido a hacer una declaración, los Clinton comenzaron a pedir públicamente una audiencia pública. En este contexto, el expresidente demócrata se expresó en su cuenta de X.

"Ahora, el presidente Comer dice que quiere cámaras, pero solo a puerta cerrada. ¿A quién beneficia este acuerdo? No a las víctimas de Epstein, que merecen justicia. Tampoco al público, que merece la verdad. Solo sirve a intereses partidistas. Esto no es una investigación, es pura política", escribió el expresidente demócrata.

"No me quedaré de brazos cruzados mientras me utilizan como accesorio en un tribunal irregular a puerta cerrada por un Partido Republicano que actúa con miedo. Si quieren respuestas, dejemos de jugar y hagámoslo de la manera correcta: en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente", añadió.

Según explicó Comer durante una entrevista con Sean Hannity para Fox News, los Clinton accedieron a una declaración, no a una audiencia pública. Sin embargo, aclaró que todas las declaraciones son públicas.

"Todas las declaraciones que he tomado en los tres años que llevo como presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes se han hecho públicas, tanto la transcripción como el vídeo y el audio. Por lo tanto, lo que ella pide ya se va a cumplir. Pero lo que realmente quiere, Sean, es una audiencia del comité", señaló el republicano de Kentucky, remarcando que una audiencia de comité tiende a desvirtuarse.

"La declaración es para el contenido. Se trata de una investigación seria. El objetivo de la investigación es hacer justicia a las víctimas y averiguar por qué el Gobierno les falló, quiénes fueron los culpables y si se les puede exigir responsabilidades. Así que se trata de las víctimas. No se trata de los Clinton", sumó.